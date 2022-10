Cum va arata noua limuzina Volkswagen Arteon 2023

În acest articol vom discuta și despre economia de combustibil, prețul de pornire și niveluri de echipare. Acestea sunt detalii importante de știut înainte de a lua în considerare achiziția noului Arteon. În plus, am discutat și despre ratingul EPA pentru economia de combustibil.

Schițe de design ale noii limuzine Volkswagen Arteon 2023

Schițele de design ale noii limuzine Volkswagen Arteon 2023 au fost publicate de Volkswagen, dezvăluind limuzina impunătoare și luxoasă în cea mai elegantă formă de până acum. Noua limuzină impresionează prin aerodinamică excelentă, spațiul generos de stocare și un design rafinat. Noul Arteon și-a făcut debutul public în cadrul Salonului Auto de la Geneva din acest an.

Noul VW Arteon dispune de un motor de 300 de cai putere, un habitaclu spațios și o suită de tehnologii de siguranță. Designul interior al lui Arteon este modern, elegant și inspiră lux. Deși cabina este spațioasă și bine dotată, ecranul tactil este mic, iar butoanele de pe consola centrală sunt greoaie. Nu este cea mai interesantă mașină de pe piață din acest punct de vedere, dar arată foarte bine pe șosea. Dacă sunteți interesat să cumpărați un sedan nou similar, există multe opțiuni din care puteți alege, inclusiv Kia Stinger și Lexus NX.

Interiorul lui Arteon este confortabil, cu un scaun flexibil, reglabil electric în 12 poziții. De asemenea, dispune de un spațiu de stocare mare, ceea ce îl face o opțiune bună pentru călătoriile lungi. Poziția de condus în noul Arteon este excelentă și se simte mai spațios decât majoritatea limuzinelor din gama. Spătarele scaunelor din spate se rabatează pentru a oferi interiorului și mai mult spațiu.

Exteriorul noului Volkswagen Arteon este elegant. Geamurile laterale conice reprezintă, de asemenea, un element de design elegant. Chiar dacă are o concurență foarte mare, noul Arteon va face cu siguranță o impresie deosebită.

Consumul

Economia de combustibil evaluată de EPA pentru noua limuzină Volkswagen Arteon 2023 este impresionantă: 32 mpg în oraș/44 mpg pe autostradă. Acest lucru face ca această limuzină să fie mult mai performantă din acest punct de vedere decât mulți concurenți. În plus pe langa eficiența excelentă a consumului de combustibil, Arteon 2023 are o manevrabilitate mult mai bună și este foarte confortabil in calatorii lungi.

Este rapid, ajunge de la 0 la 100 km/h in 5.8 seconde. Modelul SEL R-Line din 2023 oferă parcare semi-autonomă și control de croazieră adaptiv. In plus, are un sistem de camere 360 de grade.

Noul Arteon are mult spațiu la interior. Spațiul portbajaului este suficient de mare pentru doi pasageri și unul sau două trolere mari. Arteon este echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Motion de la VW. De asemenea, dispune de un acoperiș panoramic și de un volan reglabil electric.

Arteon 2023 este propulsat de un motor turbo de 2.0 litri cu patru cilindri care produce 300 de cai putere. Acest motor este asociat cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj cu 7 trepte și amortizoare adaptive. Acesta oferă o manevrabilitate excelentă și o economie de combustibil impresionantă. Sunt disponibile 12 moduri de rulare, inclusiv Normal, Sport și Confort.

Nivele de echipare

Volkswagen Arteon 2023 este oferit în trei niveluri de echipare: SE, SEL și SEL Premium R-Line. Finisajul SEL oferă caracteristici noi, cum ar fi un bord 100% digital și un încărcător USB-C mai rapid. De asemenea, oferă un volan încălzit și iluminare ambientală cu 30 de culori.

Modelul de bază vine cu un set de bază de caracteristici de siguranță. Versiunea SEL R-Line adaugă caracteristici precum frânarea automată de urgență cu detectarea pietonilor, controlul adaptiv al vitezei de croazieră și asistența la menținerea benzii de rulare. De asemenea, vine cu un sistem de monitorizare a unghiului mort și senzori de parcare.

Finisajul SEL R-Line adaugă mai multe dotări, precum un acoperiș solar mare, tapițerie din piele nappa și o multitudine de funcții de siguranță avansate. De asemenea, vine cu un sistem audio Harman/Kardon și senzori de parcare. În plus față de aceste caracteristici, modelele SEL Premium au și scaune față încălzite și răcite.

Pe langa noul interior, Arteon 2023 oferă și noi dotări standard. Modelul de bază vine acum cu ștergătoare cu senzor de ploaie, încărcare wireless pentru smartphone și climatizare pe trei zone. Noul Arteon include, de asemenea, un hayon electric și un sistem de infotainment îmbunătățit. Arteon este disponibil atât cu Apple CarPlay, cât și cu Android Auto prin intermediul VW App-Connect.

Volkswagen a dezvăluit și schițele de design pentru ID. Aero sedan, care este destinat pieței chineze. Conceput pentru a fi atât un sedan, cât și o limuzină, modelul ID. Aero este primul model complet electric de la VW. VW intenționează să facă 70% din mașinile sale electrice până în 2030.

Pretul de pornire

Noul Arteon este disponibil într-o gamă variata de niveluri de echipare. Versiunea de top, 206TSI R-Line, pornește de la 66.990 de euro. Aceasta varianta este propulsată de un motor turbo pe benzină de 2,0 litri, preluat de la Passat, cunoscutul modelul al Volkswagen.

Modelul SE R-Line pornește de la 43.825 de Euro și include jante din aliaj de 20 de inch, tapițerie din piele sintetică și scaune față reglabile electric. Finisajul SEL adaugă controlul adaptiv al vitezei de croazieră, scaunele spate încălzite și o cameră de marsarier.

Daca esti interesat de acest automobil sau de modelul Volkswagen Arteon 2020 apeleaza la un dealer de automobile second hand autorizat iar masina poate fi la adresa ta in 10 zile lucratoare oriunde in Romania.