Curs special de limba chineză, la China Media Group

O emisiune cu un proiect special despre limba chineză va fi difuzată, miercuri seara, la rubrica „Voice” de la CCTV și pe platforma New Media Yangshipin a China Media Group (CMG), cu ocazia Zilei Limbii Chineze a Organizației Națiunilor Unite. În această seară, CMG va inaugura simultan activitatea tematică „Limba chineză fermecătoare” pentru a marca Ziua Limbii Chineze, care face parte din cele șase zile dedicate celor șase limbi oficiale ale ONU – arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă.

La acest curs, 100 de vorbitori de limba chineză din 42 de țări, lingviști și savanți chinezi vor dialoga online despre diferite aspecte, precum diversitatea limbii și culturii, febra învățării limbii chineze la nivel mondial, situația actuală și perspectivele învățării limbii chineze în diferite țări și altele.

La activitatea „Limba chineză fermecătoare” vor fi difuzate o serie de programe despre limba chineză, poezii antice, precum și picturi și caligrafii tradiționale chinezești, atât pe site-uri și platforme New Media ale CMG, cât și pe website-ul „www. ChinesePlus.net”, posturi de televiziune din Marea Britanie și Maroc, social-media și platforme New Media în limba chineză din țări străine.

Printre rubricile care vor fi difuzate, amintim „Meet the Chinese Characters”, „My Stories of Chinese Characters”, „Chinese New Year Picture”, „China in Letters”și „ Poetry Sans Frontiers”.

Articol realizat de Radio China International și CCTV