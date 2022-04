Cusătură cu “ață albă” pe draperia neagră a Turismului Românesc

Mi-am permis să aștept să văd reacțiile Bucureștiului la ce s-a întâmplat la Târgul de Turism de la New York. S-a demonstrat că distanța fizică dintre Statele Unite ale Americii și România nu poate fi acoperită de performanțele tehnologice în comunicare. Adevărat, Târgul de Turism de acolo a fost un eșec, iar poza oficială a semănat cu una de la un “priveghi” restrâns. De ce a durat atât timp să aflăm ce s-a întâmplat în New York? (Acel nefericit târg a fost în luna martie 2022 , n.n.). O întrebare legitimă, iar răspunsul este cunoscut mai ales de către “ inițiați”. Este o lovitură cu țintă precisă și anume, nu mă feresc, funcția de ministru și obținerea unor avantaje , deloc de neglijat. Promovarea Turismului Românesc este privită, din exterior, ca un “ zăcământ financiar” care trebuie “exploatat în regim off-shore” , dacă se poate. Mai este o țintă, și anume controlul viitoarelor Organizații de Management al Destinațiilor (OMD) atât pe plan local cât și la nivel central.

Poate introducerea a fost prea lungă, dar merită. Ce s-a întâmplat la Târgurile de Turism de la Los Angeles și New York a reprezentat nu un eșec, ci un sabotaj, nu mă feresc de termeni. Culmea, venit din partea celor care doresc, declarativ, bunul mers al turismului românesc. Este salutară decizia ministrului Constantin Cadariu care a dispus, în urma acestui scandal mediatic, suspect de mult întârziat, următoarele: ”Suspendarea participării la târgurile internaționale de profil în urma concluziilor discuțiilor cu mediul privat prezent. Promovarea pe piețele externe va fi reluată în baza propunerilor aprobate de Consiliul de Brand Turistic Național (CBTN) și de Consiliul Consultativ al Turismului (CCT). Elaborarea în cel mai scurt timp a unei noi proceduri de participare a României la târgurile de profil din străinătate sub pavilion național, de tip standard“. Mai mult, clarificatoare este declarația unui profesionist din turism, Nicolae Istrate, vicepreședintele Federației Patronale din Turismul Românesc (FPTR), singura federație reprezentativă națională la nivel de sector, membră cu drepturi depline a Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR); “ Întreaga campanie negativă a fost pornită în mass-media, împotriva actualei conduceri a ministerului, LA O DISTANȚĂ DE 30 DE ZILE de la desfășurarea târgului de profil din New York (19-20 martie a.c.) şi are și următoarea explicație, destul de ușor de dovedit:

– a fost declanșată de o asociație profesională din turism;

– susținută de doi consultanți/influenceri specialiști în turism;

– susținută de unii reprezentanți ai mediului privat pentru a fi preluată și difuzată în mass-media centrală;

Probabil, s-a dorit un avertisment la adresa ministrului Cadariu, concomitent cu afirmarea necesitații înființării OMD / ORT / ONT Național.

Având în vedere că reprezentanții M.A.T.:

– nu au dorit participarea la târgul de profil din New York, dar au cedat până la urmă la presiunile reprezentanților ANAT;

– nu au avut nicio posibilitate să organizeze târgul de la New York într-un mod competitiv,

am solicitat o analiză obiectivă în cadrul anchetei disciplinare. Cea mai mare vină o poartă unii specialiștii din mediul privat care au influențat decizia ministerului cu privire la participarea la târg. Din păcate, mass-media centrală nu a prezentat la fel de susținut eforturile actualei conduceri a Ministerului, care s-au concretizat în:

– acordarea unor granturi, capital de lucru/scheme de ajutor de stat, operatorilor economici din turism, ramura cea mai afectată de efectele pandemiei Covid-19,

– modificarea, în regim de urgenţă, a legislației care a permis celor aproximativ 7500 de operatori economici beneficiari ai măsurii 1 și măsurii 2 să beneficieze de clemenţă, astfel încât să nu mai fie nevoiți să returneze banii către minister, pentru unele mici încălcări ale clauzelor contractuale;

– acordarea voucherelor de vacanţă pentru personalul bugetar;

– etc.

Înainte de a părăsi sala de ședințe, domnul ministru Cadariu a solicitat reprezentanților mediului privat prezenți să se pună de acord cu privire la modificarea Ordonanței nr.58/1998 cu privire la înființarea și funcționarea OMD-urilor și să stabilească statutul OMD Național.

În final, conducerea ministerului ne-a informat că în data de 28.04.2022 va avea loc dezbaterea publică a modificării Ordonanței nr.58/1998, solicitată de FPTR.”.

Parcă lucrurile încep să se limpezească. A fost doar o precizare esențială pentru a explica un scandal mediatic declanșat cu mult după data evenimentului. Cred că cei menționați de Nicolae Istrate, în calitatea sa de vicepreședinte FPTR, dar și cei din acea organizație Alianța pentru Turism, fără legătură cu Legea 62, a dialogului social, să vină cu precizări edificatoare. Nu de alta, dar prea se fac presiuni pentru promovarea “ în regie proprie” a imaginii turismului românesc cu gândul la posibilitatea folosirii banilor din PNRR. Este o discuție veche, iar autoritățile, vina este una pur guvernamentală, evită să clarifice rolul confederaţiilor patronale și sindicale, reprezentative la nivel național, în propunerea de soluții concrete. În cazul nostru, turismul din România. Culmea, acuzele pentru ce s-a întâmplat la New York și Los Angeles vin din partea tocmai a unui ministru care trebuia să gestioneze activitatea fostului Minister al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Persoană care, datele sunt relevante, a lichidat total turismul din prioritățile sale legale, pentru care a fost investit. Poate s-a uitat că domnul Claudiu Năsui, fără să respecte legea, fiind și un dosar penal în acest sens, a desființat direcția de promovare externă a turismului. Acum vine și declară, suspect de senin, pe pagina sa de Facebook, următoarele: ”Plimbatul sinecuriștilor statului prin zone de lux din lume pe banii contribuabilului se întâmplă de multă vreme. Ce ați văzut în pozele de la târgul de turism din New York se perpetuează de zeci de ani. Cât am fost ministru al economiei și turismului, am refuzat să le mai finanțez vacanțele. Pentru că târgurile acestea sunt doar pretext de plimbare gratis. Acum, ca parlamentar, l-am invitat pe ministrul turismului să dea explicații comisiei de specialitate a Camerei Deputaților despre acest, sper eu, ultim episod de bătaie de joc.”.

Chiar nu vi se pare că scandalul întârziat din turism este o demonstrație de forță? Bine regizată, cu decoruri funebre? Să fim cinstiți, acea pânză neagră din fundalul standului României de la Târgul de Turism din New York este doar o butaforie politică și nimic mai mult. Este o poveste neagră cusută cu “ață albă”. În al cui interes? În niciun caz al turismului românesc.