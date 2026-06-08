Cutremur de 7,8 pe scara Richter în Filipine. Alertă de tsunami

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8, al cărui epicentru s-a situat în largul coastelor de sud ale Filipinelor, urmat de o replică de cu magnitudinea 6,1, a făcut cel puţin un mort şi a declanşat o alertă de tsunami în Pacific, au anunţat autorităţile, notează AFP, citată de Agerpres.
Seismul s-a produs în apropierea coastelor insulei Mindanao la ora 07:37 (duminică, 23:37 GMT), a raportat Institutului american de geofizică (USGS). Adâncimea sa a fost estimată la 55 km, conform unei evaluări revizuite.
Centrul de Alertă pentru Tsunami din Pacific (PTWC), cu sediul în Hawaii, a avertizat că valuri de tsunami sunt posibile „în următoarele trei ore” de-a lungul coastelor din Filipine, Indonezia, Taiwan şi până în Japonia.
Sunt posibile valuri de 1 până la 3 metri peste nivelul fluxului
Potrivit PTWC, sunt posibile valuri de 1 până la 3 metri peste nivelul fluxului pe coastele din Filipine şi de 0,3 până la 1 metru pentru Indonezia şi Malaezia.
Agenţia de gestionare a dezastrelor din Indonezia a emis un ordin de evacuare în mai multe zone din Sulawesi, în nordul arhipelagului, din cauza riscului de tsunami.
Avertizare de tsunami de-a lungul coastelor la Oceanul Pacific
Agenţia Meteorologică din Japonia (JMA) a emis, la rândul ei, o avertizare de tsunami de-a lungul coastelor la Oceanul Pacific, din insulele nordice Okinawa până la est de Tokyo. Valurile aşteptate în Japonia ar trebui să atingă coastele în jurul orei locale 11:30 (02:30 GMT) şi să nu depăşească 1 metru.
Seismele se produc frecvent în Filipine, arhipelag situat pe „Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă cu activitate seismică şi vulcanică intensă, care se întinde din Japonia până în bazinul Pacificului, trecând prin Asia de Sud-Est.
08-06-2026. 6:2+2+6-8=3 GOD; 8+6-2+2+6=20 JESUS CHRIST; 8+2-6=4 MARY; 8+6=14 ELIJAH TISHBITE. Acesta este calculul matematic ceresc care a indicat proveniența cutremurului devastator de luni, cu magnitudinea de 7.8 grade pe scara Richter, în largul coastelor de sud ale Filipinelor.
ECUADOR – Ecuația Lui Dumnezeu din România (d.c. 2011 – prezent). Ecuația sau calculele matematice cerești formate din data zilei, care indică proveniența evenimentelor astronomice și a dezastrelor ”naturale” pe Terra.