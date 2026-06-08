Cutremur de 7,8 pe scara Richter în Filipine. Alertă de tsunami

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8, al cărui epicentru s-a situat în largul coastelor de sud ale Filipinelor, urmat de o replică de cu magnitudinea 6,1, a făcut cel puţin un mort şi a declanşat o alertă de tsunami în Pacific, au anunţat autorităţile, notează AFP, citată de Agerpres.

Seismul s-a produs în apropierea coastelor insulei Mindanao la ora 07:37 (duminică, 23:37 GMT), a raportat Institutului american de geofizică (USGS). Adâncimea sa a fost estimată la 55 km, conform unei evaluări revizuite.

Centrul de Alertă pentru Tsunami din Pacific (PTWC), cu sediul în Hawaii, a avertizat că valuri de tsunami sunt posibile „în următoarele trei ore” de-a lungul coastelor din Filipine, Indonezia, Taiwan şi până în Japonia.

Sunt posibile valuri de 1 până la 3 metri peste nivelul fluxului

Potrivit PTWC, sunt posibile valuri de 1 până la 3 metri peste nivelul fluxului pe coastele din Filipine şi de 0,3 până la 1 metru pentru Indonezia şi Malaezia.

Agenţia de gestionare a dezastrelor din Indonezia a emis un ordin de evacuare în mai multe zone din Sulawesi, în nordul arhipelagului, din cauza riscului de tsunami.

Avertizare de tsunami de-a lungul coastelor la Oceanul Pacific

Agenţia Meteorologică din Japonia (JMA) a emis, la rândul ei, o avertizare de tsunami de-a lungul coastelor la Oceanul Pacific, din insulele nordice Okinawa până la est de Tokyo. Valurile aşteptate în Japonia ar trebui să atingă coastele în jurul orei locale 11:30 (02:30 GMT) şi să nu depăşească 1 metru.

Seismele se produc frecvent în Filipine, arhipelag situat pe „Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă cu activitate seismică şi vulcanică intensă, care se întinde din Japonia până în bazinul Pacificului, trecând prin Asia de Sud-Est.