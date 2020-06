De ce alegerea hranei pentru caini implica o minima cercetare si informare? Raspunsul corect este aici!

Animalele de companie nu sunt adoptate in ideea satisfacerii unui capriciu, fiind vorba cu mult mai mult de atat. Sentimentele pe care proprietarii acestora le vor dezvolta fata de cainii si pisicile adoptate sunt la fel de intense precum cele fata de alte persoane. Un caine, de exemplu, are tot atat de mare nevoie de dragoste, precum are de o hrana optima si de ingrijire eficienta. Dar ce inseamna o hrana buna, potrivita cainelui? Care sunt caracteristicile de care trebuie sa se tina cont cand se cumpara hrana uscata caini sau mancare umeda pentru companionul considerat cel mai bun prieten al omului?

Animalele de companie nu sunt adoptate in ideea satisfacerii unui capriciu, fiind vorba cu mult mai mult de atat. Sentimentele pe care proprietarii acestora le vor dezvolta fata de cainii si pisicile adoptate sunt la fel de intense precum cele fata de alte persoane.

Un caine, de exemplu, are tot atat de mare nevoie de dragoste, precum are de o hrana optima si de ingrijire eficienta. Dar ce inseamna o hrana buna, potrivita cainelui? Care sunt caracteristicile de care trebuie sa se tina cont cand se cumpara hrana uscata caini sau mancare umeda pentru companionul considerat cel mai bun prieten al omului?

Exista cea mai buna hrana pentru caini? Cu siguranta, ar fi prea mult ca un anumit tip de hrana sa fie considerat cel mai bun. In schimb, exista hrana despre care se poate spune ca este mai buna in comparatie cu un alt tip, avand in vederea valoarea nutritionala pe care o ofera.

Potrivit profesionistilor de la MegaPet.ro, petshop online cu o experienta relevanta in domeniu, hrana pentru caini se alege tinandu-se cont de urmatoarele aspecte:

Varsta animalului nu doar ca este foarte importanta in alegerea hranei, ci determina categorii de mancare

In dorinta de a veni in intampinarea proprietarilor de animale, firmele care produc mancarea pentru animale se adreseaza distinct animalelor in functie de talie, chiar si rasa, personalitatea patrupedului si nivelul de activitate pe care il agreaza, stare reproduductiva si, bineinteles, varsta. Hrana optima pentru caini, indiferent ca este umeda sau uscata, este conceputa in functie de etapa de viata in care ii va fi oferita.

Concret spus, un pui de caine, in mod firesc are nevoie de o mancare care sa ii ofere mai multe calorii, pe cand un caine adult are nevoie de un continut caloric echilibrat. Similar, o catea care urmeaza sa dea nastere puilor sau care ii alapteaza, are nevoie, de asemenea, sa fie hranita cu un tip de mancare mai bogat in calorii.

Valoarea nutritionala pe care o ofera hrana uscata sau hrana umeda reprezinta un plus in alimentatia cainilor

Despre valoarea calorica a hranei pentru caini s-a mentionat anterior ca este foarte importanta, context in care s-au subliniat nevoile calorice ale animalului de companie. Cu toate acestea se impune o mentiune: caloriile nu trebuie sa fie reprezentate exclusiv de un anumit tip de nutrienti. Prin urmare, proprietarul cainelui nu trebuie sa caute sa hraneasca animalul doar cu proteine, sau doar cu carbohidrati. Pui sau adult, cainele sanatos are nevoie de 20-25% calorii pe zi, sub forma de proteine.

In ceea ce priveste ingredientele din hrana pentru caini, carnea este foarte importanta – de vita, pui, vanat, rata s.a.m.d. Pentru o alimentatie optima, este important sa se urmareasca ca pe ambalaj sa se specifice clar ca hrana contine carne, nu faina de carne sau alte subroduse derivate din carne.

Hrana umeda la conserva sau uscata? O intrebare pentru care cauta raspunsul optim numerosi proprietari de caini

In cazul unui caine sanatos, caruia nu i se recomanda o dieta anume, ambele variante sunt corecte. Cu toate acestea, daca in urma consumului unui anumit tip de hrana, cainele manifesta simptome, precum varsaturi sau diaree, de cele mai multe ori este vorba despre o reactie care arata ca organismul acestuia nu proceseaza corect hrana respectiva. Pentru siguranta stabilirii cauzei, sfatul unui medic veterinar este foarte important.

Cat de mult conteaza reclama pentru alegerea hranei?

In mod evident, reclama este sufletul comertului si, in aceasta idee, producatorii ofera hrana pentru animale ambalata atractiv, cu imagini gandite sa convinga. Nu acest aspect ar trebui sa fie definitoriu in alegerea hranei, ci ingredientele pe care le contine!