De ce divortul a ajuns atat de frecvent in zilele noastre?

Din pacate, divortul este un aspect des intalnit al societatii de astazi. In fiecare zi, oamenii depun actele pentru divort. Dar de ce? De ce divorteaza oamenii? Poate fi evitat divortul? Exista numeroase studii cu privire la motivul pentru care oamenii depun dosarul pentru divort, avocatii fiind cei care vad aproape cele mai multe cazuri de divort.

Divortul are, evident, un impact semnificativ asupra sotilor, copiilor, dar si asupra familiilor lor extinse. Cu toate acestea, divortul nu este intotdeauna un lucru rau si, daca este abordat in mod corespunzator, impactul familiilor poate fi redus. De asemenea, a nu se vedea un divort ca pe un razboi. Este de preferat un divort pe cale amiabila, insa daca cei doi soti nu ajung la o intelegere, se apeleaza la avocat online, la instantele de judecata.

Oamenii au fost de multe ori blocati in relatii nesanatoase, in ciuda faptului ca nu erau fericiti. A fi intr-o relatie nesanatoasa nu este nicidecumo modalitate de a trai, daca unul dintre parteneri vrea sa iasa din relatie, ar trebui sa aiba capacitatea de a face acest lucru.

De ce se ajunge la divort?

Exista o multime de cercetari pe internet despre motivul pentru care oamenii divorteaza. Potrivit unui articol, „problemele de comunicare au reprezentat motivul incombatibilitatii, deoarece acestea sunt dovada aparitiei divortului. Articolul identificain continuare alte motive pentru care oamenii depun dosarul pentru divort.

Lipsa identitatii individuale, acuzele aduse pe nedrept, disparitia intimitatii, asteptarile nesatisfacute reprezinta cateva dintre motivele care ii conduc pe oameni spre divort. Totodata, resursele financiare aduc cele mai multe certuri in caminul conjugal, mai concret, lipsa acestor resurse.

In momentul in care cei doi parteneri nu mai au o viziune comunca asupra viitorului, de multe ori, drumurile acestora se separa. Prioritatile si interesele diferite ii fac pe soti sa recurga la o separare legala, definitiva, de cele mai multe ori. Incapacitatea de gestionare a conflictelor aduce furie si frustrare in cuplu, iar de aici si pana la discutii aprinse ce conduc inevitabil la o separare, nu mai este decat un pas.

Care este cel mai intalnit motiv pentru care oamenii divorteaza?

Poate cel mai intalnit motiv pentru care oamenii divorteaza este acela in care unul dintre soti este victima unui abuz intr-o forma sau alta. Abuzul poate insemna violenta domestica aparutain timpul relatiei sau abuz de substante.

Violenta domestica depaseste de multe ori stadiul de vanatai, din pacate. Multe victime ale violentei domestice nu se confrunta, cel putin la inceput, cu violenta fizica din partea sotului/sotiei. Adesea, unul dintre parteneri incepe cu o forma de control asupra sotului/ sotiei, cum ar fi controlul financiar sau controlul asupra modalitatii prin careisi petrece timpul sotul.

Autorii violentei domestice detin adesea controlul, limitand accesul celuilalt sot la resursele financiare. Autorii violentei domestice controleaza, de asemenea, in mod obisnuit, lucrurile celuilalt partener sau verifica cum isi petrec acestia timpul liber. Ei vor limita timpul pe care partenerii il petrec cu familia sau cu prietenii. Violenta domestica, indiferent de forma pe care o ia, este inacceptabila, iar victimele au nevoie de o cale de iesire. Divortul este vazut ca o cale de iesire pentru victima.

Uneori, oamenii se casatoresc pentru ca asta considera ca ar fi trebuit sa faca. Ei vad aceasta mentalitate ,,era ceea ce trebuia sa fac” de multe ori in societatea de astazi. Din pacate, uneori aceasta mentalitate apare la oamenii care intrain casnicii fara sa-si dea seama cu adevarat ce presupune exact casatoria, darsi provocarile asociate cu casatoria.

Apeleaza la o consultanta online cu un avocat

Importanta consultarii unui avocat te poate ajuta si totodata iti poate face situatia mai usoara. Te informam asupra faptului ca poti beneficia si de o consultatie online cu un avocat, unde vei avea partea de discretie si consiliere, fara a fi nevoit sa te deplasezi in cadrul mai multor institutii si implicit, fara sa mai pierzi resurse de timp.