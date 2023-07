De ce Germania poate, iar noi nu?

După mai mulți ani de excedent bugetar, Germania are prognozat pentru 2023 deficit, iar oficialii germani, în frunte cu ministrul finanțelor Lindner, impun ministerelor un buget de austeritate în vederea reducerii acestui deficit, care se pare că există riscul de a fi depășit. Și, fără îndoială, vor reuși acest lucru. Și asta nu pentru că sunt nemți, așa cum am fi înclinați să spunem, ci pentru că sunt responsabili pentru viitorul cetățenilor lor. De ce România nu reușește același lucru? Bună întrebare, nu? Noi, în schimb, se pare că am decis să mergem pe alt drum, acela al majorării impozitelor și taxelor, combinat cu scoaterea unor facilități fiscale acordate sectorului IT, al construcțiilor, cel agro-alimentar. Cei implicați, mai ales cei din construcții și cei din sectorul agro-alimentar, au reacționat și spun că scoaterea acestor facilități, respectiv scutirea de impozit pe venit a salariaților și de plata contribuției la sănătate, dar și a unei contribuții mai mici la pensie, va duce la un venit net mai mic pentru salariați, ceea ce ar face neatractive respectivele sectoare de activitate, iar companiile se vor confrunta cu un deficit de forță de muncă. Adevărul este că venitul net nu se va reduce, companiile nu-și permit acest lucru, în schimb vor crește cheltuielile acestora, ele fiind nevoite să majoreze salariul brut, astfel încât netul să nu scadă. Desigur, companiile din cele două sectoare vor dori să ducă aceste costuri suplimentare în preț, dar mă îndoiesc că piața mai poate suporta creșteri de prețuri. Deja piața imobiliară este în cădere, iar prețurile produselor agro-alimentare sunt mult peste inflația medie, ca urmare singura soluție ar fi reducerea marjelor de profit ale companiilor. Este de văzut dacă acest lucru se va întâmpla, cele mai expuse fiind companiile mici, mai ales cele cu un grad de tehnologizare mai redusă. În aceste condiții, guvernul deja a început să nuanțeze măsurile de scoatere a facilităților anunțând că se gândesc să lase totuși scutirea de impozit pe venitul salariaților din construcții și sectorul agro-alimentar, similar cu scutirea salariaților din IT. Încă o dată se dovedește că este foarte greu să scoți niște facilități fiscale care, poate, deși necesare la un moment dat, și-au atins scopul, acela de a stimula sectoarele economice beneficiare, de a le da un avânt. Există opoziție la intențiile guvernului de a le scoate, unele obiective, altele subiective, de aceea în momentul în care se hotărește acordarea acestora ar trebui să se stabilească foarte clar și orizontul de timp pentru care ele se acordă, astfel am evita foarte multe proteste, opoziții, măsurile respective având predictibilitate, companiile știind din timp cum să-și organizeze și, evident, să-și bugeteze activitatea. Având în vedere toate acestea, cred că exemplul Germaniei trebuie urmat, reducerea cheltuielilor bugetare fiind unica cale de a reduce inflația în limitele anuale normale de 2-2,5%.