De la antreprenor la profesor de yoga

Acum 3-4 ani au apărut primele dureri de spate și, deși „gestionabile” la început, s-au transformat în episoade cumplite care mă impiedicau să dorm, să respir și să îmi desfășor viața normal.

Era o durere în spatele căreia medicii nu găseau ceva ce puteau rezolva ei, așa că am pus totul pe seama statului la birou, mai mult de 8 ore pe zi. Recomandarea era kinetoterapie și fizioterapie. Dar efectele acestor proceduri erau pe termen scurt.

Pentru cine nu a trecut prin asta, o durere de spate te pune la pământ, din toate punctele de vedere. Și fizic și psihic ești controlat de intensitatea lor, ceea ce te face complet neputincios.

Asta a fost cea mai mare provocare: gestionarea durerii și atitudinea mea față de ea, un proces care s-a întins din păcate pe câțiva ani.

Așa că a trebui să îmi regândesc modul de a mă mișca. Nu mai puteam face exercițiile de fitness care implicau greutăți, sărituri, alergări..pe care le iubeam și m-am îndreptat forțat către cele pe care le consideram soft pe atunci: pilates, yoga.

A trebuit să înghit fiecare oră de yoga ca pe o pastilă, ca atunci când eram mică

Îmi aduc aminte că, la prima practică de yoga am mers obligată și mi s-a parut cea mai plictisitoare activitate!

Au trecut vreo doi ani de la acel moment, când am revenit singură către salteaua de yoga, tot obligată, dar de durere. A trebuit să înghit fiecare ora de yoga ca pe o pastilă, ca atunci când eram mică.

Mă simțeam ”slabă” de fiecare când reveneam pe saltea și asociam practica cu un act medical, cu un downgrade de la activitatea mea sportivă de până atunci și nu puteam accepta deloc momentul în care eram.

Mă întrebam mereu, De ce eu? Care e treaba cu aceste dureri insuportabile care apăreau din senin?

Cu yoga am putut merge mai departe, la propriu

Am revenit cu adevărat pe satea în 2019, un an plin de schimbări pe toate planurile, când nu știu cum ..dar mi-am reamintit de yoga.

Încet și fără să îmi dau seama am ajuns să practic aproape zilnic. Să aleg clasele de yoga din plăcere și fără nici o forțare.

După un proces de câțiva ani cu dureri de spate și încercat tot felul de terapii și exerciții am ajuns să îmi creez propriul set de mișcări ca un fel de intrument de self care.

Și da, sunt posturi yoga care îmi eliberează tensiunea din spate, îmi mențin flexibilitatea și mobilitatea la care „muncesc”.

Ce a funcționat pentru mine?

Dacă mă uit în urmă, sunt câțiva pași care, pentru mine, au funcționat.

În primul rând, a fost acceptarea durerilor de spate. Am înțeles că ele nu au venit de nicăieri.

Ci că sunt o acumulare a stresului prin care trecusem în ultimii ani, a posturii greșite atunci când eram la birou, al excesului pe care îl făceam stând ore în șir fără să mă ridic de pe scaun, al presiunii fizice și psihice pe care o puneam „în spate”, a tot ceea ce nu exprimasem, ci doar acumulasem.

Puneam singură greutăți în spate fără să vreau și așteptam în schimb flexibilitate, libertate de mișcare și deschidere.

Al doilea pas a fost să vindec emoțional aceste dureri de spate pentru că ele erau clar o somatizare. Să îmi schimb atitudinea față de ele și să o iau ca pe un semnal de alarmă pe care corpul mi-l dă pentru că ceva la un nivel mai profund nu merge.

Dincolo de perspectivă, simțeam că mai am nevoie și de alte instrumente pentru a-mi întreține corpul pe termen lung, cu exerciții pe care pot să le fac constant. Așa a apărut yoga, ca un ultim pas pe care l-am făcut și care mi-a schimbat complet perspectiva.

Călătoria în care m-am decis că vreau mai mult. Să fiu profesor de yoga.

În decembrie 2019-ianuarie 2020, eram într-un soi de călătorie de descoperire de sine și vizitând cartierul Greenwich Village din Manhattan, New York, am trecut pe lângă Integral Yoga Institute, unde am și practicat yoga timp de o lună. De atunci parcă am deschis cutia Pandorei 🙂

Am practicat intens cu profesori de toate naționalitățile și diverse tipuri de yoga despre care nici nu știam că există. Atunci mi-am dat seama că vreau să știu mai multe, nu doar practic, ci și teoretic.

La întoarcerea în țară am urmat cursul de Teacher’s Training de 200 de ore la YogNova, acreditat de Yoga Alliance International, unde mi-am consolidat practica de la zi la zi, am învățat despre istoria și filosofia Yoga, anatomie, fiziologie aplicate la posturile Yoga.

Cine ar fi crezut că de fapt durerile de spate mă conduceau către un alt drum, atât personal cât și profesional?

Că datorită lor acum sunt profesor de yoga și pot împărtăși din experiența mea, că îi pot îndruma și pe alții astfel încât să preîntâmpine sau să gestioneze mai ușor durerile de spate?

Tot mai multe cercetări arată că statul pe scaun a devenit la fel de dăunător pentru sănătate ca fumatul.

Angajații din corporații si nu numai, pentru ca acum sunt multe profesii care te leagă de scaun măcar 8 ore/zi se confruntă cu durerile de spate.

Ceea ce mulți nu știu, este că, prin combinarea anumitor posturi de yoga, practicate frecvent, pot preveni și reduce aceste dureri.

Spre deosebire de alte tipuri de mișcări, practica yoga ne aduce și echilibru emoțional, ne ancorează mai mult în prezent și prin urmare, elimină zgomotul cauzat de gânduri și stres, ceea ce în final ajută la eliberarea încordării spatelui.

Lidia Dumitru, antreprenor și profesor de yoga certificat Yoga Alliance US

Lidia este om de comunicare de 13 ani și antreprenor de 8 ani, cu agenția de comunicare MD Communication, unde gestionează proiecte de promovare pentru companii internaționale, dar și antreprenori locali.

De peste 10 ani lucrează cu brand-uri din domeniul construcțiilor, home deco și arhitectură, ceea ce i-a dezvoltat pasiunea pentru design interior, care a luat forma revistei online Home Talks.

Din 2020 este și profesor de yoga, începând să predea clase de yoga: Ashtanga, Vinyasa sau Yin Yoga pentru începători, iar în fiecare practică are grijă să includă și posturi care să ajute la eliminarea durerilor de spate, flexibilitatea și întărirea musculaturii spatelui.