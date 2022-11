De la viața de părinte la business dedicat părinților

În 9 din 10 postări ale mamelor active în grupuri online se caută recomandări de ateliere, cursuri, locuri de joacă, restaurante cu loc de joacă, creșe, grădinițe, școli, îmbrăcăminte, încălțăminte, alimentație, cărți şi multe alte produse din aceleaşi categorii. Tot 9 din 10 femei care fac parte dintr-o comunitate online pentru mame cer recomandări de locuri, activități, evenimente, produse sau servicii pentru copiii lor. 2 părinţi au decis să le vină în ajutor şi să lanseze o aplicaţie gratuită care să le uşureze accesul la informaţii esenţiale şi corecte.

„Mi-am dorit foarte tare, de când am devenit mamă, să am acces într-un singur loc la activităţi în care să pot merge cu copiii mei, la branduri de calitate și la diverse servicii de care am nevoie pentru ei. Și nu am găsit. Mi se părea ori că nu știu să fac alegerile corecte, ori că nu mă interesez suficient, ori că nu mă organizez ca alte mame care sunt prezente cu copiii peste tot, sunt aranjați mereu, odihniți și plini de energie. Și am constatat că în toate comunitățile din care fac parte există o nevoie reală, resimțită și de celelalte mame. Așa că am pus pe foaie structura unei aplicații pe care o consider o resursă esențială pentru orice mamă care își dorește claritate, care își propune să se organizeze, să economisească timp și bani și să scape de un stres și o presiune în plus”, spune Ștefana Rondak, co-fondatoarea aplicației Mommy HAI.

Un studiu realizat pe un eșantion de 1.300 de mame din România arată că 1 din 2 este în burnout parental, iar 20% dintre ele au risc crescut de a ajunge în aceeași stare. Rolul aplicației este să le ajute să petreacă mai mult timp de calitate cu copiii lor, implicându-se în diverse activităţi în afara casei, dar şi să aleagă activităţi pe care cei mici să le facă singuri cu plăcere, precum cursuri sau ateliere. Aplicația conectează, prin automatizarea unor procese consumatoare de timp și energie, mamele cu brandurile pe care și le doresc, pe un singur site.

Mai mult, îşi pot construi itinerarii foarte precise, în funcție de distanțe, bugetul alocat pentru diverse activități, categoria de vârstă a copiilor, interesele lor. Vor fi la curent din timp cu evenimentele și activitățile la care și-ar dori să participe. Vor putea verifica gradul de aglomerare al locurilor de interes în diverse momente ale zilei. Vor putea să lase rapid review-uri obiective și concise care vor contribui la filtrarea vânzătorilor.

În acelaşi timp aplicaţia susține antreprenorii cu business-uri mici și mari, care se adresează familiilor cu copii. 9 din 10 antreprenori din acest domeniu se plâng că nu ajung la publicul țintă, în timp ce 1 din 9 declară că are o rată de coversie sau ocupare de 75%. În acest fel primesc acces la o platformă de promovare în care va fi prezent și activ doar publicul lor țintă, putând să comunice targetat, în funcție de obiective și campanii.

„Am interacționat de-a lungul timpului cu antreprenori care se plângeau constant de costurile imense de promovare, fie că vorbeau de social media sau alte canale alese. Așa că am decis să construim pentru ei o resursă care să le satisfacă ambele nevoi neacoperite în acest moment: vizibilitate și conectare cu publicul țintă, la costuri rezonabile pentru business-urile lor”, adaugă Silviu Rondak, administrator și co-fondator al aplicației Mommy HAI.

Aplicația va fi lansată pe 23 noiembrie într-un eveniment la care sunt invitaţi influenceri și bloggeri din zona de parenting, jurnaliști și parteneri media, cât și colaboratori deja existenți în aplicație. Mamele sunt invitate împreună cu copiii, pentru care echipa Mommy HAI a pregătit surprize și momente speciale.