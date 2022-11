Forumul internațional „Business-uri sustenabile” a reunit la Palatul Victoria aproape 100 de participanți

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României a organizat marți, 8 noiembrie 2022, la Palatul Victoria, sala Transilvania, în parteneriat cu Asociația Community Links, Forumul internațional „Business-uri sustenabile – Raportări ESG”, dedicat strategiilor companiilor privind obiectivele de dezvoltare durabilă și raportării ESG (politici ale companiilor de mediu, sociale și de guvernanță).

Următoarea perioadă, până în 2024 și apoi până în 2026, va fi marcată de eforturi intense și transformări pentru companiile care urmează să facă tranziția către modele de operare responsabile și transparență prin conformarea cu noile cerințe europene de raportare nefinanciară.

„Rolul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă este să creeze acele instrumente care impulsionează toate segmentele sociale să își aducă contribuția la tranziția către sustenabilitate. Astăzi am avut o nouă discuție foarte utilă cu reprezentanții mediului de business pe tema raportărilor de sustenabilitate pe care le dorim transparente, unitare și accesibile. De aceea, am creat Codul Român al Sustenabilității pe baza experienței Germaniei. Vom avea o nouă directivă europeană care va reglementa și mai bine raportarea nefinanciară, așa că trebuie să sprijinim companiile să se pregătească pentru noua realitate. Deja am făcut publică și platforma online unde sunt disponibile criteriile de raportare pe care noi le propunem. Acolo se va putea face raportarea și vor putea fi consultate rapoartele de sustenabilitate de către toți cei interesați. Încercăm nu doar să fim conectați și chiar să facem câțiva pași înainte. Sunt convins că prin parteneriatele pe care le avem cu instituțiile publice sau companiile private active în acest domeniu vom reuși să creăm în România un context favorabil companiilor care își doresc să fie transparente cu privire la contribuția lor pentru o societate durabilă”, a declarat a declarat László Borbély, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

Conferința a fost împărțită în 3 sesiuni. Prima fost dedicată intervențiilor despre importanța implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și despre alinierea la standardele europene și internaționale. Cea de-a doua a fost o sesiune de dezbateri despre raportarea

ESG și noua Directivă europeană CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), precum și despre Codul Român al Sustenabilității. În final, au avut loc discuții și prezentări despre rapoartele de sustenabilitate ale companiilor, cum sunt elaborate strategiile și proiectele de sustenabilitate, ce probleme apar la implementare și ce tendințe noi sunt în companii și în lume.

În cadrul evenimentelor au luat cuvântul:

– lideri ai instituțiilor publice centrale cu activitate în zona de raportări

– experți din instituțiile europene care reglementează raportarea nefinanciară: Elena Palomeque Pozas, policy coordinator în cadrul Comisiei Europene, Florian Denis, membru al Cabinetului Comisarului în cadrul căruia se elaborează noua directivă de raportare a sustenabilității, Saskia Slomp, CEO al grupului care elaborează standardele de raportare a sustenabilității;

– Reprezentanți ai mediului de business, directori din ministere, reprezentanți ai băncilor comerciale;

– CEO și reprezentanți de sustenabilitate, responsabili de proiecte, specialiști și reprezentanți ai ONG-urilor și ai finanțatorilor.

Scopul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă a fost ca printr-un eveniment deosebit, cu participare națională și internațională la cel mai înalt nivel, să faciliteze dialogul dintre autorități, mediul privat, specialiști în sustenabilitate și societatea civilă și să detalieze ce este raportarea ESG, care sunt etapele de implementare, care vor fi principalele schimbări, conform noii Directive europene CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), aplicabilă din 2024. În cadrul acestui forum s-a dezbătut cum se schimbă politicile, strategiile companiilor și modul de raportare pentru a implementa obiective de sustenabilitate atât în activitatea proprie, cât și în relațiile cu decidenții și cu publicul larg și a fost prezentat ce fac autoritățile, prin Departamentul de Dezvoltare Durabilă, pentru a creiona cadrul pentru desfășurarea acestui proces.

Forumul a fost organizat ca parte din acțiunile întreprinse de către Departamentul de Dezvoltare Durabilă pentru punerea în aplicare a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, vizând Obiectivul de Dezvoltare Durabilă (ODD) 8 referitor la munca decentă și creșterea economică, ODD 13 privind acțiunea în domeniul schimbărilor climatice și ODD 17 referitor la parteneriatele pentru realizarea obiectivelor.