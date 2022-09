De Ziua Internațională a Turismului, Up România vrea să-i convingă pe turiști că România e cea mai bună destinație de vacanță

De Ziua Internațională a Turismului, Up România anunță lansarea campaniei „România chiar e frumoasă”, menită să promoveze frumusețile naturale ale României și să-i convingă pe turiști să aleagă cu prioritate destinații de vacanță de pe teritoriul țării noastre.

Noua campanie va dura un an și-l va avea ca ambasador pe cunoscutul fotograf Sorin Onișor, care a străbătut de-a lungul ultimilor 12 ani toate regiunile geografice ale României, suprinzând prin lentila camerei peisaje mirifice, sate pitorești, tradiții și obiceiuri de demult și oameni ai locurilor. El se va alătura eforturilor Up România de a susține dezvoltarea turismului intern promovând aceste imagini și participând activ la derularea campaniei.

Up România va expune și va promova în mediul online, prin acțiuni de marketing și comunicare, fotografii din regiuni ale României: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Banat și Dobrogea, realizate de Sorin Onișor. Totodată, campania va implica angajații Up România și comunitatea de beneficiari ai produselor companiei.

„Credem în potențialul pe care România îl are atunci când vine vorba despre locuri de vizitat și ne dorim să punem o cărămidă la promovarea turismului românesc prin a arăta comunităților online, clienților, afiliaților și beneficiarilor Up, că țara noastră merită să figureze în planurile de vacanțe a cât mai multor români și turiști internaționali. Este o campanie-manifest, menită să ne facă să conștientizăm cât de frumoasă e România și cât de mult merită să fie descoperită de către noi toți”, a declarat Loredana Vătăvoiu, Marketing Director Up România.

Loredana Vătăvoiu

Campania „România chiar e frumoasă” este dusă mai departe prin beneficiul extrasalarial cardul Up Vacanță, prin care beneficiarii au la dispoziție o rețea din toate regiunile turistice ale României, ce cuprinde câteva mii de unități și agenții de turism acreditate. Cardul poate fi folosit la plata transportului, cazarii, a meselor, a tratamentelor și a serviciilor de agrement dorite.

Beneficiarii pot achiziționa produse și servicii oferite de agenții de turism, hoteluri, pensiuni și unități de tratament balnear din România.

Conform celor mai recente date Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), valoarea tichetelor de vacanță emise în 2022 este de peste un miliard de lei. Această sumă reprezintă o creștere de patru ori față de cea înregistrată anul trecut. De asemenea, 25% dintre vacanțele din acest an în România au fost plătite cu tichete de vacanță.

„Acest beneficiu extrasalarial susține de ani de zile turismul în România, plățile cu acest card fiind acceptate doar pe teritoriul țării noastre. Angajații au nevoie de repaus și de deconectare într-un cadru cât mai relaxant, care nu trebuie să fie neapărat la mii de kilometri de casă. România are o enormă varietate de destinații turistice și ne-ar trebui o viață întreagă ca să le vizităm pe toate. Acum avem la dispoziție și metode moderne, puse la dispoziție de angajator pentru a accesa această bucurie”, a mai spus Loredana Vătăvoiu.

Fotograful Sorin Onișor, prin munca sa, este un ambasador al României, care a reprezentat brandul de țară în cadrul vernisajelor organizate la nivel internațional în Europa, Asia și SUA. A străbătut țara, de la satele de munte risipite, la regiunile de deal, munte și așezările din Delta Dunării, surprinzând în fotografiile sale magia tradițiilor românești și locuri turistice de pus pe lista de dorințe.

Sorin Onișor

„Mă bucur să văd companii care se implică în promovarea locurilor frumoase din România și în încurajarea românilor să exploreze multitudinea de locuri superbe, care merită vizitate. De asemenea, ca vânător> avid de locuri noi din România, sunt onorat de această colaborare și sper ca împreună cu Up, să impulsionăm cât mai mulți oameni să descopere că România chiar e frumoasă”, a declarat Sorin Onișor.