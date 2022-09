Sting va concerta în acest weekend la Cluj-Napoca

Sting va urca pe scena Sălii Polivalente BTarena din Cluj-Napoca vineri, 30 septembrie 2022, ora 19:00, promițând un spectacol exuberant și dinamic, cu cele mai îndrăgite cântece ale sale, scrise de-a lungul carierei ilustre a celui care a câștigat 17 premii Grammy, atât cu The Police, cât și ca artist solo, arată un comunicat de presă.

Apreciat ca fiind un „spectacol magistral de la început până la sfârșit”, concertul Sting – My Songs „îi poartă pe fani într-o călătorie muzicală în timp”, cu hit-uri precum “Fields of Gold”, “Shape of my Heart”, “Roxanne” și “Demolition Man”, care punctează un show de neuitat. De asemenea, fanii se vor putea bucura să asculte și melodii precum “Englishman In New York”, “Every Breath You Take”, “Roxanne”, “Message In A Bottle”, dar și multe altele.

Participanții la eveniment sunt rugați să respecte câteva reguli importante:

Accesul publicului în sală va fi permis începând cu ora 18:00. Recomandăm spectatorilor să ajungă la Sala Polivalentă BTarena înainte de ora 18:15 pentru a evita formarea de cozi la intrare.

Participanții la concert sunt rugați să se deplaseze la Sala Polivalentă BTarena pe jos, cu mijloace de transport în comun sau cu taxi, din cauza numărului limitat de locuri de parcare din zonă. În cazul în care participanții sosesc la concert cu autoturismele personale, organizatorii subliniază faptul că parcarea Sălii Polivalente BTarena va fi închisă din motive de securitate, însă va putea fi utilizată parcarea Cluj Arena.

La intrarea în BTarena, posesorii biletelor în picioare vor primi o brățară de acces cu inscripția STANDING A sau STANDING B (după tipul biletului achiziționat), care le vor permite accesul în sala de concert.

Accesul minorilor sub 2 ani este interzis, iar pentru cei între 2-18 ani se face doar cu bilet valid și împreună cu un însoțitor adult. Nu recomandăm participarea la eveniment a copiilor mai mici de 14 ani.

Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute de către Backstage Production SRL prin intermediul vendorului autorizat Iabilet.ro.

ATENȚIE! Nu cumpărați bilete din alte surse decât cele menționate mai sus! Nu cumpărați de pe website-uri cu bilete la suprapreț precum viagogo.com!

Accesul în Sala Polivalentă este INTERZIS cu: genți sau rucsacuri mai mari de 30x20cm (A4), umbrele, mâncare, băuturi de orice fel, recipiente din sticlă, plastic sau metal (cu excepția medicamentelor* conținute în flacoane din sticlă sau plastic de până la 100 ml), parfumuri, spray-uri, deodorante etc., aparate foto și video (cu excepția camerelor foto-video încorporate în telefoane mobile și a camerelor GoPro), animale de companie, bețe de steag sau pentru bannere fabricate din materiale dure și/sau mai lungi de 1 metru, obiecte generatoare de sunete puternice cum ar fi megafoane, vuvuzele și fluiere, obiecte contondente și/sau care pot fi periculoase (cuțite, bricege, lanțuri, bastoane, bâte, arme de foc, praștii etc.), laser pointer – indicatoare laser și lumini stroboscopice, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant/spray-uri de protecție personală, droguri. Toți participanții vor trece de un control corporal la intrare. În cazul în care un participant refuză verificarea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu îi permite accesul în Sala Polivalentă BTarena.



*Produsele de uz medicinal sunt permise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia și se află în cantitate de maxim o doză zilnică.

Dacă, în urma verificărilor de la intrare sau din cadrul Concertului, vor fi identificate obiecte care nu respectă prevederile Regulamentului, acestea vor fi confiscate și nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective într-un spațiu din afara Concertului (ex: mașină, spațiul de cazare externă etc.) sau să le arunce la tomberoanele special amenajate pentru astfel de obiecte. Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal.

Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, participanții declarând, prin prezență, că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efectele speciale sonore, vizuale şi audio reprezintă un risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

Evenimentul va începe la ora 19:00. Orele de începere și de încheiere, precum și oricare alte aspecte organizatorice, pot fi modificate unilateral de către Organizator, Participantul neavând dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

Întregul regulament de acces la eveniment poate fi consultat AICI.

La acest concert, STING va fi acompaniat de un ansamblu electric, rock, format din Dominic Miller (chitară), Josh Freese (tobe), Rufus Miller (chitară), Kevon Webster (clape), Shane Sager (muzicuță) cu Melissa Musique și Gene Noble (backing vocals). Invitatul special, Joe Sumner, va fi și el prezent pe scena clujeană.

Compozitor, solist vocal, textier, actor, autor și activist, Sting s-a născut în Newcastle, Anglia, înainte de a se muta la Londra în 1977 pentru a forma The Police cu Stewart Copeland și Andy Summers. Trupa a lansat cinci albume de studio, a câștigat șase premii GRAMMY® și două Brits și a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2003.

Sting

De-a lungul carierei sale ilustre, Sting a vândut 100 de milioane de albume din activitatea sa cu The Police și ca artist solo.

Cel mai recent album al lui Sting, The Bridge, pune în evidență prolificitatea și diversitatea talentului său de compozitor. Scrisă și înregistrată într-un an de pandemie globală, această nouă colecție îl găsește pe Sting meditând asupra pierderilor personale, separării, perturbării, lockdownului și tulburărilor sociale și politice extraordinare. Reprezentând diferite etape și stiluri din întreaga sa carieră de neegalat și inspirându-se din genuri precum rock n’ roll, jazz, muzică clasică și folk, albumul eclectic prezintă sunetul chintesențial al lui Sting pe piese pop-rock, precum salba rock de deschidere a albumului “Rushing Water” și noua piesă cu iz indie-pop “If It’s Love”.

Mai multe informații despre concertul STING – My Songs pot fi găsite pe website-ul oficial backstage-events.ro, respectiv pe pagina de Facebook Backstage Events & Production.