Actualitate

Declinul demografic rămâne alarmant: numărul deceselor înregistrate este de 1,9 ori mai mare decât cel al născuților-vii

Curierul Național
Autor Curierul Național
Foto: freepik

▪ În luna decembrie 2025, numărul nașterilor a scăzut față de luna decembrie 2024, dar a crescut față de luna precedentă (noiembrie 2025), iar numărul deceselor înregistrate a crescut atât față de luna decembrie 2024, cât și față de luna precedentă (noiembrie 2025), potrivit INS ▪ Sporul natural s-a menținut negativ în luna decembrie 2025.

Luna decembrie 2025 față de luna noiembrie 2025

Natalitate, mortalitate și spor natural

În decembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 11893 copii, în creștere cu 808 (+7,3%) față de luna noiembrie 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna decembrie 2025 a fost de 22077 (11377 pentru persoane de sex masculin și 10700 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 3488 decese față de luna noiembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 18,8% (+18,3% persoane de sex masculin și +19,2% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna decembrie 2025 a fost de 60, în creștere cu 13 față de luna noiembrie 2025. Sporul natural s-a menținut negativ (-10184) în luna decembrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,9 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

În luna decembrie 2025, 41,8% (9230 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 27,6% (6090 decese) la persoanele de 70-79 ani și 16,2%, reprezentând 3574 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (67 decese), 5-19 ani (57 decese) și 20-29 ani (80 decese).

Nupțialitate și divorțialitate

În luna decembrie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 3915 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1981 în luna decembrie 2025.

Luna decembrie 2025 față de luna decembrie 2024

Natalitate, mortalitate și spor natural

Numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna decembrie 2025 a fost mai mic cu 414 (-3,4%) comparativ cu aceeași lună din anul 2024. Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna decembrie 2025 a crescut cu 730 (+3,4%) față de luna decembrie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 24 mai mic în luna decembrie 2025 decât aceeași lună din anul 2024. Sporul natural a fost negativ atât în luna decembrie 2025 (-10184 persoane) cât și în luna decembrie 2024 (-9040 persoane). În luna decembrie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 10921 persoane (5576 persoane de sex masculin și 5345 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 11156 persoane (5801 persoane de sex masculin și 5355 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +3,7% în mediul urban (+2,2% în cazul persoanelor de sex masculin și +5,4% în cazul persoanelor de sex feminin) și cu +3,1% în mediul rural (+0,9% în cazul persoanelor de sex masculin și +5,6% în cazul persoanelor de sex feminin).

Distribuie articolul
Articolul anterior Peste 1.300 de primării intră în grevă de avertisment. Nemulțumiri față de măsurile Guvernului Bolojan
Articolul următor Solidaritatea Sanitară notifică Guvernul privind intenția de a declara greva generală în sectorul sanitar
Un comentariu

  • Cand nu au siguranta zilei de maine, cand nu stiu ce-i asteapta , oamenii nu se mai casatoresc si nici gand sa mai faca urmasi! Bine, bine si atunci ce facem? Simplu: facem statistici !

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Resource Recovery Summit 2026: România, punct de întâlnire pentru decidenți europeni în economia circulară
Actualitate
În ce condiții o firmă devine inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare
Fiscalitate
Criteriile pentru declararea inactivității fiscale au rămas neschimbate în privința mandatului administratorilor
Featured Fiscalitate