Declinul demografic rămâne alarmant: numărul deceselor înregistrate este de 1,9 ori mai mare decât cel al născuților-vii

▪ În luna decembrie 2025, numărul nașterilor a scăzut față de luna decembrie 2024, dar a crescut față de luna precedentă (noiembrie 2025), iar numărul deceselor înregistrate a crescut atât față de luna decembrie 2024, cât și față de luna precedentă (noiembrie 2025), potrivit INS ▪ Sporul natural s-a menținut negativ în luna decembrie 2025.

Luna decembrie 2025 față de luna noiembrie 2025

Natalitate, mortalitate și spor natural

În decembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 11893 copii, în creștere cu 808 (+7,3%) față de luna noiembrie 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna decembrie 2025 a fost de 22077 (11377 pentru persoane de sex masculin și 10700 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 3488 decese față de luna noiembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 18,8% (+18,3% persoane de sex masculin și +19,2% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna decembrie 2025 a fost de 60, în creștere cu 13 față de luna noiembrie 2025. Sporul natural s-a menținut negativ (-10184) în luna decembrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,9 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

În luna decembrie 2025, 41,8% (9230 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 27,6% (6090 decese) la persoanele de 70-79 ani și 16,2%, reprezentând 3574 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (67 decese), 5-19 ani (57 decese) și 20-29 ani (80 decese).

Nupțialitate și divorțialitate

În luna decembrie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 3915 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1981 în luna decembrie 2025.

Luna decembrie 2025 față de luna decembrie 2024

Natalitate, mortalitate și spor natural

Numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna decembrie 2025 a fost mai mic cu 414 (-3,4%) comparativ cu aceeași lună din anul 2024. Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna decembrie 2025 a crescut cu 730 (+3,4%) față de luna decembrie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 24 mai mic în luna decembrie 2025 decât aceeași lună din anul 2024. Sporul natural a fost negativ atât în luna decembrie 2025 (-10184 persoane) cât și în luna decembrie 2024 (-9040 persoane). În luna decembrie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 10921 persoane (5576 persoane de sex masculin și 5345 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 11156 persoane (5801 persoane de sex masculin și 5355 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +3,7% în mediul urban (+2,2% în cazul persoanelor de sex masculin și +5,4% în cazul persoanelor de sex feminin) și cu +3,1% în mediul rural (+0,9% în cazul persoanelor de sex masculin și +5,6% în cazul persoanelor de sex feminin).