Economie

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente CUPON 5 pentru titlurile de stat emise în cadrul Programului Fidelis al Ministerului Finanțelor

Curierul Național
Autor Curierul Național

Depozitarul Central informează investitorii că, începând cu data de 04/12/2025, distribuie sumele de bani aferente CUPON 5 pentru titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor (simbol R2512AE). Emitentul va plăti deţinătorilor de titluri de stat sumele de bani aferente CUPON 5 utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dobânzii aferente fiecarui titlu de stat este de 1.85 EUR. Deţinătorii de titluri de stat care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul deţinătorilor emitentului, la data de 24/11/2025. Deţinătorii de titluri de stat își pot încasa sumele de bani aferente CUPON 5 în conturile de fonduri dedicate ale Participanților la sistemul Depozitarului Central, deschise pe platforma T2S.

Distribuie articolul
Articolul anterior Guvernul intervine pentru sprijinirea populației afectate de criza apei în Prahova și Dâmbovița
Articolul următor Impactul SGR în economia României a atins 1,49 miliarde de lei prin contribuții directe, indirecte și induse, în 2024
Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

CESE solicită o implementare ambițioasă și pragmatică a abordării strategice a UE privind regiunea Mării Negre
Actualitate
Ministrul Dragoş Pîslaru sesizează Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi
Auto
Titlurile de stat Tezaur vor continua și în luna cadourilor cu dobânzi de până la 7,40% 
Economie

Citește și