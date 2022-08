Detaliile fac diferenta in procesul de optimizare SEO! Iata cum sa te „lupti” cu marile branduri

La o prima vedere, atat la propriu, cat si la figurat, procesul de optimizare SEO poate parea ceva simplu. Mai exact: se dau anumite cuvinte cheie si expresii de cautare, se cere inserarea acestora in diferite texte (continut on-page, mesaje promotionale off-page, comunicate si advertoriale, meta tag-uri s.a.), iar Google te va afisa pe primul loc in cadrul SERPs (paginile cu rezultate returnate).

In realitate, insa, lucrurile nu stau chiar asa; dimpotriva, pot fi cu mult mai dificile – sau, mai bine zis, complexe – decat pare! In primul rand, atingerea pozitiei #1 in Google reprezinta o mare provocare pentru specialistii in optimizare SEO, avand in vedere faptul ca deseori acestia sunt pusi in postura de a se lupta cu marile branduri.

In al doilea rand, mentinerea acestei pozitii presupune poate o si mai mare mobilizare de forte si activitati constante. Iar in al treilea si nu in ultimul rand, optimizarea pentru motoarele de cautare este un proces cu numeroase fatete. Desi in acest domeniu continutul generat joaca un rol esential, lucrurile nu se opresc aici. De fapt, procesul de optimizare nu debuteaza direct, la voia intamplarii, cu realizarea de continut.

sursă foto: iagency.ro

In prima faza, are loc un audit al site-ului aferent business-ului respectiv, pentru a identifica eventualele probleme de ordin tehnic si a stabili metodele de solutionare ale acestora. Cand vorbim de optimizare SEO, luam in calcul inclusiv calitatea experientei utilizatorului pe site (UX), placerea si usurinta cu care acesta navigheaza.

Apoi, sau chiar in paralel cu auditarea site-ului, se desfasoara research-ul de cuvinte cheie, urmat de actualizarea arhitecturii de link-uri interne – ori crearea sa de la zero, in functie de caz –, in baza selectiei de keyword-uri si a strategiei stabilite din acest punct de vedere.

Chiar si dupa parcurgerea acestor etape si implementarea tuturor aspectelor specifice „ca la carte”, procesul de optimizare SEO poate deveni complicat si frustrant prin faptul ca rezultatele intarzie sa apara; sau, cel putin, e posibil ca acestea sa nu apara la nivelul mult asteptat. Cauza? Deseori, competitia acerba.

Asadar, pe langa latura tehnica si aspectele ce tin de continut si web design, optimizarea SEO mai poate fi abordata si din punct de vedere al concurentei in afaceri (privind domeniile de activitate ale business-urilor si cuvintele cheie relevante). Altfel spus, este foarte dificil, deseori, ca site-ul unui brand mai putin cunoscut sa surclaseze marile branduri.

Cand intervine o astfel de „lupta”, in SEO, detaliile sunt cele care fac diferenta! Prin urmare, este indicat sa acorzi o mare atentie aspectelor ce pot parea mai putin importante:

• actualizeaza-ti permanent site-ul si oferta;

• asigura-te ca detii un profil Google Business, unde sa semnalezi orice modificare / noutate;

• ofera utilizatorului o experienta placuta pe site;

• ruleaza, in paralel cu procesul optimizarii, campanii PPC de scurta durata (pentru a obtine trafic rapid si profit in plus);

• implementeaza Schema Markup pentru a-l ajuta pe Google sa returneze rezultate mai relevante;

• nu apela in niciun caz la tehnici Black Hat SEO;

• fidelizeaza-ti clientii si colaboratorii;

• incearca in permanenta sa iti intelegi publicul tinta;

• combina eforturile de optimizare on-page cu cele off-page.