Diplomație la nivel înalt: Beijingul și Berlinul își consolidează parteneriatul

Vicepreședintele Han Zheng s-a întâlnit luni, la Beijing, cu ministrul german de externe, Johann Wadephul.

Han Zheng a subliniat că, de la instalarea noului guvern german, contactele la nivel înalt dintre China și Germania au rămas constante. În luna mai, președintele Xi Jinping și cancelarul Friedrich Merz au avut o convorbire telefonică în care au oferit direcții strategice pentru aprofundarea relațiilor bilaterale. Fiind parteneri economici și comerciali importanți, cooperarea dintre cele două țări este reciproc avantajoasă și aduce beneficii ambelor părți.

China este pregătită să colaboreze cu Germania pentru a implementa consensul convenit de liderii celor două state, pentru a consolida comunicarea și dialogul, precum și pentru a ridica parteneriatul strategic cuprinzător la un nou nivel. Han Zheng a subliniat că problema Taiwanului reprezintă un aspect esențial al intereselor fundamentale ale Chinei și a exprimat speranța că Germania va continua să respecte principiul „unei singure Chine”. În calitate de stat membru influent al Uniunii Europene, Germania este de asemenea așteptată să joace un rol pozitiv în promovarea unei relații stabile și sănătoase între China și UE.

La rândul său, Johann Wadephul a afirmat că noul guvern german acordă o importanță deosebită relațiilor cu China și rămâne ferm angajat față de politica unei singure Chine. El și-a exprimat dorința de a menține schimburi intense la nivel înalt și de a aprofunda cooperarea globală. Germania este dispusă să fie un partener de încredere pentru China.