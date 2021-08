Directorul Vascar, Vlad Ciuburciu, despre implicarea sociala a companiei pe care o conduce

Vlad Ciuburciu, Directorul General Vascar, unul dintre cei mai importanti producatori de mezeluri, specialitati din carne, conserve, semipreparate si carne fresh din Romania, a vorbit, in cadrul unui interviu, despre implicarea sociala a companiei pe care o conduce. Aceasta se desfasoara pe mai multe paliere, conform strategiei de sustenabilitate pentru perioada 2021 – 2024, dezvoltata de brand-ul nascut in anul 1984, la Vaslui, sub denumirea initiala de Industria Carnii.

Concret, angajamentul Vascar pentru viitor, prezentat la aniversarea a nu mai putin de 37 de ani de activitate neintrerupta a fabricii din orasul moldav, se bazeaza pe patru piloni: responsabilitate fata de angajati, productie responsabila, grija fata de mediu si implicare in problemele comunitatii.

„Investim continuu pentru consolidarea companiei in mod sustenabil, iar responsabilitatea sociala reprezinta o parte foarte importanta din business-ul nostru. Vrem sa oferim angajatilor, clientilor si partenerilor o viziune de ansamblu, transparenta, asupra activitatii noastre din domeniul responsabilitatii sociale si subscriem obiectivelor din strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a Romaniei”, a declarat Vlad Ciuburciu.

Directorul General Vascar a explicat, apoi, fiecare dintre cele patru directii descrise mai sus:

Responsabilitate fata de angajati. „Angajatii reprezinta unul dintre cele mai importante atuuri ale companiei Vascar, iar siguranta, confortul si satisfactia lor sunt o prioritate pentru noi. Personalul beneficiaza de conditii deplin legale de munca, posibilitati rapide de avansare in cadrul echipei, programe optionale de dezvoltare si beneficii suplimentare, precum transport gratuit, masa de pranz gratuita, zile libere platite pentru evenimente deosebite etc. Din acest motiv, indicele fluctuatiei personalului a scazut cu 19,2% in 2020 fata de anul 2019, ceea ce denota increderea angajatilor in compania Vascar.”

Productie responsabila. „In cadrul fabricii de la Vaslui, aplicam cele mai riguroase standarde de calitate din domeniul alimentar, iar in prezent compania este certificata International Food Systems High Level. In plus, in fiecare an alocam un buget pentru modernizare si retehnologizare, tocmai pentru a pastra aceste standarde inalte de calitate. In ultimii 5 ani, am investit 5 milioane de euro, dintre care 1,5 milioane de euro in anul 2020.” – Ciuburciu (Vascar)

Grija fata de mediu. „La Vascar, monitorizam in permanenta parametrii fizico-chimici si microbiologici ai apei folosite in procesul tehnologic si aplicam masuri pentru eficientizarea consumului. Calitatea apei utilizate respecta toate standardele, iar aceasta este deversata in siguranta in apele de suprafata, fara impact negativ. Totodata, pentru eficientizarea consumului de energie electrica si gaze, se folosesc tehnologii si echipamente eficiente, urmarindu-se exploatarea fiabila a acestora, ca sa nu existe pierderi.”

Implicare in problemele comunitatii. „Compania Vascar este implicata in comunitatea locala din Vaslui, prin proiecte din domeniul sanatatii, educatiei, sportului si social. Copiii si familia se afla in centrul preocuparilor companiei, de aceea investim in sustinerea invatamantului dual, acordarea de burse de studiu si ajutorarea persoanelor defavorizate.”

Compania Vascar are peste 400 de angajati, fiind unul dintre principalii angajatori din regiune, dar si unul dintre cei mai importanti contributori la bugetul local. Compania detine o fabrica de procesare la Vaslui si 21 de magazine proprii in regiunea Moldovei. La finalul anului 2020, Vascar a inregistrat o cifra de afaceri de 22,8 milioane de euro, o crestere de 13% fata de anul 2019.