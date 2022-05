Do It Yourself: iata cum sa montezi garduri din aluminiu, in 6 pasi simpli!

Un furnizor de garduri din aluminiu cu o experienta indelungata si care isi respecta clientii, asa cum este Virtuoso, printre liderii din acest domeniu inca din anul 1997, le pune la dispozitie, pe langa produsele propriu-zise, de calitate superioara, cu o durata indelungata de viata si un design modern, inclusiv instructiuni de montaj in regim Do It Yourself.

Astfel, fie ca doresti sa inconjuri o casa cu curte, un sediu de birou sau un teren, pentru maximum de securitate si intimitate, vei putea sa ridici panourile, atat la propriu, cat si la figurat, avand si satisfactia unui lucru facut pana la capat asa cum trebuie.

Fara alte introduceri, iata care sunt cei 6 pasi simpli pentru instalarea unor garduri aluminiu (pentru exemplificare, am ales modelul tip jaluzea, din oferta brandului mentionat anterior):

1. Asigurarea conditiilor optime. In primul rand, este important ca, inainte de montarea gardurilor din aluminiu, stalpii sa fie deja amplasati, iar distanta dintre ei sa fie de 2 metri (plus-minus 7 milimetri). Materialul stalpilor nu este important (metal, BCA, beton etc.), intrucat panourile de la Virtuoso se „pliaza” pe toate aceste variante;

2. Instalarea profilelor perforate. Al doilea pas il reprezinta amplasarea corecta a profilelor perforate dreapta/stanga, cu gaurile la distanta de 12 milimetri in fata si cele de 77 de milimetri in spate. In aceasta etapa, se poate ajusta inaltimea gardului, cu ajutorul pasului de 80 de milimetri;

3. Gaurile pentru montaj. Urmeaza executarea gaurilor pentru montajul gardurilor din aluminiu, folosind un rotopercutor sau o bormasina. In cazul stalpilor din zidarie sau beton, se vor utiliza holtsuruburi cu dibluri, iar, in cazul celor metalici – nituri;

4. Instalarea profilului orizontal. Aceasta se face deasupra profilului pas/80, dupa pozitionarea lamelelor intre profile. Pentru respectiva etapa, se vor folosi nituri de fixare, atat in partea din fata, cat si in partea din spate a profilului orizontal;

5. Aranjarea lamelelor in interiorul cadrului. Al cincilea pas il reprezinta instalarea lamelelor, de sus in jos, cu nituri, atat in profilul vertical, cat si in cel orizontal. Atentie! Gaura din mijlocul lamelelor trebuie pozitionata mereu in partea interioara, unde va fi fixat suportul spate;

6. Instalarea suportului spate. Dupa ce toate lamelele au fost amplasate in siguranta, in mod corespunzator, se va monta si suportul spate, pe mijloc, care se va fixa cu niturile din spate.

Virtuoso, zeci de modele de garduri din aluminiu

Oferta Virtuoso, furnizor care vine in intampinarea clientilor sai cu solutii profesioniste complete, preturi inegalabile, livrare gratuita peste 1.000 de lei, stocuri masive si consultanta pe toata durata colaborarii, include zeci de modele de garduri din aluminiu. Acestea au diferite forme si particularitati, spre exemplu insertiile din geam, traforajul (ornamentarea cu diferite motive) sau distantele variabile dintre lamele, insa toate se caracterizeaza printr-o calitate inalta, atat la propriu, cat si la figurat, dar si prin durabilitate, protectie totala si garantii indelungate.

Respectivele produse pot fi consultate atat online, prin intermediul fotografiilor si randarilor de top, cat si fizic, in showroom-urile si depozitele Virtuoso din toate orasele mari ale tarii.