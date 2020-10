Donald și Melania Trump, testați pozitiv cu Covid-19. Rămân în carantină la Casa Albă

Președintele Trump va continua să-și exercite funcțiunile, a anunțat medicul Casei Albe

“În această seară (joi seară – n.n.), Prima doamnă și eu însumi am fost testați pozitiv cu Covid-19… și intrăm imediat în carantină, în procesul de restabilire. Vom ieși cu bine, împreună, din această situație”, a transmis pe Twitter președintele american.

Într-un comunicat, făcut public de către Executivul american, medicul Casei Albe, Sean Conley, a precizat că el se așteaptă ca președintele să-și exercite în continuare funcțiunile, urmad să rămână la Casa Albă toată perioada convalescenței. În acest moment, a adăugat medicul citat, președintele și Prima doamnă se simt bine.

Casa Albă a anunțat anularea unei deplasări în Florida, prevăzută pentru vineri, la un miting electoral.

Joi, cu câteva ore înaintea testului prezidențial, a fost anunțat testul pozitiv al consilierei apropiate a lui Donald Trump, Hope Hicks. Aceasta s-a aflat marți, la bordul avionului Air Force One, împreună cu președintele Trump, când acesta s-a deplasat la Cleveland, statul Ohio, pentru a participa la dezbaterea electorală cu candidatul democrat Joe Biden. Ea a călătorit de asemenea miercuri, alături de președinte, când acesta s-a deplasat în Minnesota, la un alt miting electoral. Consiliera respectivă a purtat în permanenţă masca de protecție, dar se crede că ea ar fi fost cea care s-a contaminat prima, în contactele avute cu soldații sau cu membri ai forțelor de ordine.



Foto: By Marc Nozell from Merrimack, New Hampshire, USA – 20160208-DSC08083, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48139407