Donald Trump anunță explorări „masive” de petrol, gaze și minereuri în „noua şi frumoasa lui Groenlandă”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri că urmează să înceapă activități ‘masive’ de explorare de petrol, gaze și minereuri în Groenlanda, relatează Reuters.

‘Este pe cale să înceapă o amplă activitate de explorare a resurselor de petrol, gaze și minerale în noua și frumoasa noastră Groenlandă!’, a postat Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Președintele american nu a oferit detalii despre planurile de explorare din Groenlanda, dar a declarat că ‘sunt experți care afirmă că volumul de petrol ușor accesibil este mult mai mare decât cel existent în aproape orice altă țară, oriunde în altă parte în lume și, aspect și mai important din perspectiva securității și a capacităților defensive și ofensive atât ale Statelor Unite ale Americii, cât și ale Europei, importanța strategică a acestei zone este inegalabilă’.

Luna trecută, Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat un acord

Anunțul său vine după ce luna trecută, Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor apărute în urma repetatelor amenințări ale lui Trump de a prelua controlul asupra insulei, care deține o poziție strategică și resurse minerale bogate.

‘Orice viitor atac asupra Statelor Unite va trebui să treacă prin Groenlanda, unde sistemul nostru de apărare va intercepta și distruge în mod curent drone, rachete sau orice altă formă de armament care nici măcar nu a fost încă concepută. Această amplasare ne oferă avantajul timpului, al poziționării și al vizibilității, așa cum nu există nicăieri altundeva în lume!’, a adăugat Trump în postarea pe platforma sa Truth Social.

Acordul semnat în septembrie între SUA, Danemarca și Groenlanda extinde rolul armatei americane în Groenlanda, deschizând calea pentru două noi baze militare și pentru sistemul de apărare antirachetă ‘Golden Dome’ propus de Trump, reafirmând totodată suveranitatea daneză și dreptul locuitorilor Groenlandei la autodeterminare, amintește Reuters.