Ministerul Mediului repune în funcțiune sistemul fotovoltaic de pe clădirea instituției, după mai mulți ani în care acesta nu a produs energie electrică

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a repus marți în funcțiune sistemul de panouri fotovoltaice instalat pe clădirea instituției, reluând astfel producția de energie electrică din surse regenerabile. Sistemul, care a rămas nefuncțional timp de mai mulți ani, este readus în circuitul de producție a energiei verzi, contribuind la reducerea consumului de energie din rețea și a amprentei de carbon a instituției.

Sistemul fotovoltaic are o putere instalată de 30 kWp, iar producția anuală estimată se ridică la aproximativ 36.000 kWh.

„Ministerul Mediului se numără printre primele instituții publice din România care au fost dotate cu panouri fotovoltaice, încă din anul 2014. Din păcate, acest sistem nu a mai funcționat în ultimii ani și nu a mai produs energie electrică. Astăzi îl readucem la viață și transformăm o investiție neutilizată într-o resursă care produce din nou energie verde pentru Ministerul Mediului și celelalte instituții care funcționează în clădire. Este un pas concret pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice, reducerea costurilor și a amprentei de carbon. Instituțiile publice trebuie să fie primele care dau exemplul unei administrări responsabile și sustenabile a resurselor”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Panourile fotovoltaice care nu mai erau funcționale au fost predate pentru reciclare unei fabrici specializate din România. Prin acest proces, materialele recuperabile din componența panourilor pot fi reintroduse în circuitul economic, în conformitate cu principiile economiei circulare.

Pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor vor fi publicate datele privind producția proprie de energie fotovoltaică, astfel încât aceasta să poată fi urmărită în timp real, după implementarea soluției tehnice necesare.