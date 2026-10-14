APCE: Rețelele României mor sub ochii ANRE. Populația și firmele plătesc distribuția cu 0,35 lei pe fiecare KWh

Distribuitorii au încasat ani la rând. Investițiile nu s-au făcut. ANRE s-a uitat și a tăcut. Acum descoperă că ar trebui „măsuri coercitive”.

Președintele ANRE, George Niculescu, a recunoscut public ce știe situația rețelelor din Romania.

Cifrele sunt o rușine.

Conform calculelor APCE pe baza datelor ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators) pentru 2024, privind investițiile în rețelele de distribuție pe cap de locuitor:

Austria investește de aproape 6 ori mai mult decât România.

Belgia investește de peste 4 ori mai mult.

Germania investește de aproximativ 3 ori mai mult.

Iar distribuitorii din România nu se pot plânge că nu au bani. Au venituri garantate prin tarife și o rentabilitate atractivă. Ambele sunt aprobate de ANRE.

Iata dovada rusinii nationale : Investiții în rețelele de distribuție, €/locuitor/an, 2024.

ANRE a plătit. ANRE nu a verifcat. ANRE nu a sancționat.

Acesta e tot mecanismul eșecului.

DA- ati vazut bine, Romania avea in 2024 doar 32 de euro pe cap de locuitor investiti in retele , Bulgaria 22…

ANRE aprobă tarifele. ANRE aprobă profitul distribuitorilor. ANRE aprobă planurile de investiții. ANRE are puterea să controleze și să sancționeze. Cu toate pârghiile în mână, ANRE a lăsat rețelele să îmbătrânească. Acum, după ani pierduți, președintele ANRE vorbește despre „măsuri coercitive”. Exact ce trebuia să facă de la început.

Când un distribuitor nu realizează învestițiile asumate, ce se întâmplă?

Dacă un consumator nu-și plătește factura, i se taie curentul.

Dacă un prosumator nu respectă o regulă tehnică, i se impun restricții.

Dacă un distribuitor nu face investițiile pentru care a fost plătit, nu se întâmplă nimic.

ANRE nu este clubul de prieteni al distribuitorilor. ANRE este autoritatea care trebuie să-i țină în frâu.

Ce plătesc oamenii pentru tăcerea ANRE:

pene de curent și tensiune instabilă;

prosumatori deconectați sau limitați pentru că rețeaua „nu mai poate prelua”;

cereri de racordare blocate luni sau ani;

o tranziție energetică frânată chiar de rețeaua care ar trebui s-o susțină.

APCE cere ANRE să publice, pentru fiecare distribuitor de energie:

Investițiile aprobate și asumate. Investițiile realizate efectiv și puse în funcțiune. Obligațiile de investiții neîndeplinite. Sancțiunile aplicate și reducerile de venit reglementat dispuse.

APCE cere sancțiuni reale împotriva distribuitorilor, nu promisiuni.

Distribuitorul care nu investește fără motiv justificat să piardă bani din rentabilitatea garantată, în condițiile legii. Fără excepții și fără „abordări constructive”.

„ANRE a garantat profiturile distribuitorilor ani de zile și n-a cerut nimic în schimb. Rezultatul e o rețea la limită, pe care o plătesc consumatorii și prosumatorii. Domnule președinte Niculescu, câți ani mai trebuie să așteptăm?”

— Dan Pîrșan, Președinte APCE

Concluzia simplă: România nu poate construi viitorul energetic pe rețele muribunde și pe un regulator care este doar un agent constatator.