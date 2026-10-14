Gazele se tot scumpesc în România și au ajuns la nivelul maxim al ultimilor 4 ani

Tot mai multe voci cer amânarea momentului liberalizării, care ar dubla facturile populației

Sursa: e-nergia.ro

Ultimele tranzacții cu gaze din România se fac la prețuri de peste 400 de lei/MWh, de aproape patru ori mai mari decât prețul reglementat pentru populație, iar prețurile europene sunt și mai mari. În aceste condiții se înmulțesc apelurile către autorități să nu se liberalizeze prețul gazelor pentru casnici după ce trece iarna.

Prețul din Piața pentru Ziua Următoare de gaze de la Bursa Română de Mărfuri pentru gaz livrat azi este de 427 de lei/MWh, cel mai mare preț din aproape ultimii patru ani, potrvit datelor de la Bursa Română de Mărfuri, operatorul pieței. Un preț mai mare a fost cel mai devreme în 22 decembrie în 2022, adică în prima parte a primei ierni de după debutul războiului din Ucraina. Atunci s-au înregistrat 435 de lei/MWh.

Prețul din România îl urmează pe cel internațional. Cotațiile spot pentru azi la cel mai apropiat hub de gaze, cel de la Baumgarten (CEGH Austria) sunt de 88.19 euro/MWh, ceva mai mari decât cele de la noi.

Gaze cu livrare la termen nu s-au vândut în această lună pe platforma BRM, ultima tranzacție fiind în 29 septembrie, când s-a vândut gaz pentru octombrie la prețul de 347 de lei/MWh. Pentru ultimul trimestru al acestui an, ultimele tranzacții au fost făcute la 22 septembrie, cotația de atunci fiind de 352 de lei și tot din acea zi avem și ultima cotație de preț pentru primul trimestru al anului 2027: 365 de lei/MWh.

Avem însă de la CEGH cotații mai noi pentru primul trimestru al anului viitor: 87,8 euro/MWh, preț de închidere al zilei de ieri. Cu 10 euro/MWh mai mare decât cel de acum o săptămână pentru aceeași perioadă de livrare, pentru a vedea cât de repede cresc prețurile în această perioadă în care sezonul de înmagazinare este pe ultima sută de metri și se cumpără gaze pentru a umple depozitele europene care vor fi, și așa, la un nivel mult mai scăzut în această iarnă.

„Suntem cu depozitele peste media europeană şi peste ţinta de 80%, care a fost asumată prin legislaţia europeană pentru 1 octombrie. Vom continua producţia şi în timpul iernii”, a spus acum două zile Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

“Vorbim de preţuri la gaze de 80 euro, faţă de octombrie 2025, când erau şi oferte de 30-35 euro, deci de mai bine de două ori mai mari. Cauza principală o ştim cu toţii – conflictul din Orientul Mijlociu, blocarea Strâmtorii Ormuz, dar şi deteriorarea unor capacităţi de producţie din Qatar în primele zile ale conflictului, care necesită până la aproape un an pentru refacere. Şi, atunci, ne confruntăm cu o competiţie puternică între Asia şi Uniunea Europeană pentru gazul lichefiat care vine din Statele Unite ale Americii. Aici, sigur, este foarte important să reafirm încă o dată sprijinul şi parteneriatul esenţial cu SUA. În 2022, fără gazul lichefiat, Uniunea Europeană ar fi intrat într-o criză profundă”, a spus Bușoi.

În aceste condiții, se înmulțesc vocile care cer ca momentul liberalizării prețurilor gazelor pentru populație, care în teorie ar urma să aibă loc la 1 aprilie 2027, să fie amânat. În România există peste 4 milioane de consumatori casnici de gaze naturale. În momentul de față marea majoritate a volumelor de gaze pentru ei sunt cumpărate de furnizori la 110 lei/MWh de la producătorii români – de trei-patru ori mai mic decât prețul pieței.

„Este important să vorbim despre ce se va întâmpla cu prețul consumatorilor casnici după această iarnă. Chiar dacă de ani de zile spunem că ajutorul trebuie țintit spre consumatorii vulnerabili, cred că de data asta ar trebui să fie prelungită schema actuală la gaze”, a spus Nicholas Richard, șeful ENGIE România, cel mai mare furnizor de gaze pentru casnici.

El a explicat că, dacă piața se liberalizează la 1 aprilie 2027, așa cum este calendarul, Engie va trebui să cumpere din piață, la prețul pieței, gazele care nu mai sunt alocate prin reglementare. Or, în acest moment, prețul gazelor cu livrare în al doilea trimestru al anului viitor este de peste 60 de euro/MWh, față de cei 21 de euro, cât este acum pe mecanismul de preț adminsitrat

„În ceea ce privește prețul final, vorbim de o dublare a prețului. Din cauza asta nu cred că este pertinent pentru nimeni, în contextul dat ( să fie eliminată reglementarea actiuală– n.r.)”, a spus el.

Și Volker Raffel, country managerul E.On, al doilea mare furnizor de gaze, s-a exprimat în aproximativ aceiași termeni.

“Trebuie să fie prelungită această schemă sau să fie introdus ceva similar pentru că a liberaliza o piață nepregătită în timpul crizei internaționale a gazelor nu e bine. Trebuie să fie o piață mai bine pregătită sau trebuie să fie o situație (pe piața europeană – n.red.) mai relaxată – sau și una și alta.

Situația actuală este că încă nu este bine pregătită piața, încă nu avem volumul adițional din Neptun Deep, și în această perioadă dacă am liberaliza fără altceva piața de gaz, ar însemna o creștere puternică la factură a casnicilor. Și cred că nu este momentul potrivit acum”, a spus Volker Raffel.