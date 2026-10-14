Papa Leon a fost operat și se simte bine

Papa Leon, de 71 de ani, a fost operat marți la un plămân, unde medicii i-au descoperit un nodul suspect. Intervenția chirurgicală, efectuată la Spitalul Gemelli din Roma, a decurs bine și conform așteptărilor, a anunțat Vaticanul.

„Operațiunea s-a încheiat cu succes, la timp și conform așteptărilor, iar Sfântul Părinte s-a întors în camera sa”, a anunțat biroul de presă al Vaticanului.

Papa a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru a i se îndepărta un nodul pulmonar.

În jurul orei 18.00, mai multe agenții de știri au relatat că operația era „în desfășurare”.

Biroul de presă al Vaticanului a declarat că se preconizează ca recuperarea papei să dureze aproximativ o săptămână.