Linnify devine prima companie cu capital integral românesc recunoscută ca Select Partner în ecosistemele Anthropic, OpenAI și Google Cloud

Compania clujeană își accelerează tranziția către AI: proiectele de agenți AI generează deja 30% din venituri, față de sub 1% în 2023. Linnify a încheiat 2025 cu o creștere de 30% a cifrei de afaceri și o marjă EBITDA de 21,3%, iar perspectivele pentru 2026 sunt similare.

Linnify, companie românească de tehnologie fondată la Cluj-Napoca, a obținut statutul de Claude Select Partner în rețeaua Anthropic, completând statuturile de OpenAI Select Partner și Google Cloud Select Partner.

Potrivit acesteia, Linnify este prima companie cu capital integral românesc care deține statutul de partener Select în cadrul ecosistemelor de parteneri ale Anthropic, OpenAI și Google, lideri în dezvoltarea modelelor de inteligență artificială de frontieră.

Noua poziționare vine într-un moment de transformare accelerată a afacerii. După șapte ani în care activitatea principală a Linnify a fost dezvoltarea de aplicații web și mobile, compania și-a mutat treptat, începând din 2023, focusul către dezvoltarea de soluții personalizate bazate pe agenți AI.

În 2025, Linnify a înregistrat o cifră de afaceri de 12,66 milioane de lei, în creștere cu 30% față de 9,74 milioane de lei în 2024, cu o marjă EBITDA de 21,3%. Pentru 2026, compania estimează venituri de aproximativ 15,5 milioane de lei, în creștere cu 20- 30%, și anticipează menținerea unei marje EBITDA la un nivel similar.

În același timp, proiectele AI generează în prezent aproximativ 30% din veniturile Linnify, comparativ cu 5% în 2024 și cu sub 1% în 2023.

„Suntem extrem de mândri de această realizare pe deplin meritată a echipei noastre și le mulțumim clienților și partenerilor pentru încrederea acordată. Faptul că Anthropic, OpenAI și Google ne recunosc astăzi drept Select Partner reflectă competențele echipelor noastre și rezultatele pe care le livrăm în proiecte reale, nu doar în demo-uri. Ne dorim ca firmele românești care vor să își transforme afacerea prin AI să aibă acces la aceeași tehnologie și la același nivel de rigoare ca o companie din New York, Londra sau Berlin”, a declarat Cătălin Briciu, Co-CEO Linnify.

De la dezvoltare software la agenți AI în producție

Linnify are în prezent 10 proiecte de agenți AI în producție pentru șase clienți, din industrii precum real estate & property management, educație, farmaceutic și sănătate.

Pentru o companie software din Germania care deservește peste 400 de administratori de proprietăți și aproximativ 300.000 de unități locative, Linnify a dezvoltat doi agenți AI pentru procesarea facturilor și reconcilierea bancară, integrați direct în sistemul ERP. Soluția procesează lunar aproximativ 100.000 de facturi și 700.000 de tranzacții bancare, iar acuratețea extragerii datelor a crescut de la circa 70% la 96%, în timp ce acuratețea mapării tranzacțiilor a crescut de la 75% la 95%.

În România, Linnify a dezvoltat pentru Kober sistemul Gustav, format din agenți AI specializați în selecția culorilor, recomandarea produselor și în suport tehnic. Sistemul este în producție din iulie 2025 și a gestionat mii de conversații cu utilizatori reali.

În SUA, pentru platforma EdTech Readability, compania a construit un profesor virtual bazat pe AI care îi ajută pe copiii între 3 și 7 ani să învețe să citească în limba engleză. Soluția este utilizată în prezent de peste 200.000 de copii.

Ce aduc parteneriatele cu Anthropic, OpenAI și Google Cloud

Statutul de Select Partner este acordat pe baza unor criterii care includ certificarea echipelor, proiecte livrate în producție și clienți de referință. Pentru Linnify, cele trei parteneriate înseamnă acces la resurse tehnice dedicate, programe de training și certificare, suport direct din partea echipelor Anthropic, OpenAI și Google Cloud, precum și posibilitatea unei colaborări comerciale bazate pe oportunități comune.

Pentru clienți, parteneriatele oferă acces la o echipă validată tehnic de furnizorii de modele, posibilitatea de a testa cazuri de utilizare reale cu ajutorul resurselor puse la dispoziție prin programele de parteneriat și libertatea de a selecta modelul potrivit pentru fiecare agent, fără a fi dependent de un singur furnizor.

95% din venituri provin din piețele externe

Aproximativ 30% din veniturile Linnify provin din SUA, iar 65% din piețele din Europa de Vest, în special din Germania, Marea Britanie și Elveția. România generează aproximativ 5% din business.

Linnify operează în SUA printr-o entitate proprie cu sediul în Austin, Texas, înființată în 2023. Compania are în prezent cinci clienți activi în SUA, din educație, sănătate, logistică, energie și ospitalitate, care generează aproximativ 30% din veniturile companiei.

Dezvoltarea tehnologică rămâne concentrată în România: echipa din Cluj-Napoca se ocupă de strategia de produs, design, AI Engineering și evaluarea agenților AI.

Începând cu 2027, Linnify își propune să dezvolte și o echipă operațională locală în SUA, cu focus pe marketing și vânzări.

Următoarea etapă: evaluarea și guvernanța agenților AI

Pentru următoarea etapă de dezvoltare, Linnify lucrează la o platformă proprie de evaluare și guvernanță a agenților AI, dezvoltată în România și aflată în prezent într-un program beta privat alături de lideri de piață din domeniile farmaceutic, educațional și imobiliar..

„Companiile care reușesc să ducă agenți în producție nu sunt neapărat cele cu cele mai multe date sau cu cel mai mare buget, ci cele care știu de la început cum vor măsura și verifica dacă agentul își face treaba”, completează Cătălin Briciu.

Platforma urmărește fiecare rulare a unui agent și evaluează acuratețea și consistența răspunsurilor, erorile și halucinațiile, precum și costul și latența. Criteriile sunt definite împreună cu experții din business ai clientului, astfel încât metodologia și know-how-ul intern să rămână în cadrul organizației. Soluția este independentă de furnizorul de model și este destinată în special companiilor din industrii reglementate.

Pentru că standardele de evaluare sunt definite de experții fiecărui client, ele rămân în companie, nu la furnizorii de modele. Companiile își păstrează astfel controlul asupra modului în care funcționează agenții și pot implementa AI în mod responsabil, cu soluții care rămân fiabile și conforme cu reglementările pe măsură ce acestea se extind. În plus, companiile au flexibilitatea de a schimba și de a alege modelul potrivit pentru fiecare caz de utilizare, în funcție de performanța urmărită și de bugetul alocat.

„Următorul val al AI nu va fi câștigat de cine are acces la cel mai bun model, ci de companiile care își transformă expertiza diferențiatoare în sisteme pe care le dețin și le controlează. Rolul nostru este să le sprijinim să construiască aceste sisteme împreună cu oamenii care fac deja, zi de zi, diferența în afacerea lor”, conchide Cătălin Briciu.





