Donald Trump susţine că protestele „Fără regi”, la care au participat 7 milioane de oameni, au fost finanţate de miliardarul Soros și alții ca el

Preşedintele american Donald Trump a criticat încă o dată duminică protestele de sâmbătă din SUA, desfăşurate sub sloganul „Fără regi“, despre care susţine că au fost finanţate inclusiv de miliardarul George Soros, transmite dpa.

La bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One, Trump a declarat că demonstranţii „nu sunt reprezentativi pentru această ţară”, iar toate bannerele noi de la manifestaţii au fost plătite probabil de Soros şi „alţi nebuni de extremă stângă”. „Se pare că aşa a fost. Verificăm”, a adăugat el.

Deşi la proteste au participat, în total, în SUA, circa şapte milioane de oameni, preşedintele a apreciat că mişcarea a fost „foarte mică; foarte ineficientă”. El a folosit o expresie oarecum ambiguă – „whacked out“ – despre manifestanţi, care poate fi interpretată fie în sensul că aceştia erau sub influenţa unor droguri sau a alcoolului, fie în sensul că erau ciudați.

Trump a recurs – din nou, ca şi la întâlnirea de vineri cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, conform unor relatări ale presei – la un limbaj cu note vulgare, insistând: „Nu sunt rege. Mă spetesc („working my ass off“) muncind să fac ţara noastră măreaţă”.