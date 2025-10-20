„Moartea domnului Lăzărescu” – proiecție specială la Craiova

Gazeta de Sud

„Moartea domnului Lăzărescu”, lungmetrajul regizorului Cristi Puiu, devenit un titlu de patrimoniu cultural, revine în cinematografe la 20 de ani de la lansare, din 24 octombrie, pentru o perioadă limitată. O serie de proiecții speciale dedicate întâlnirilor dintre generații și discuțiilor despre neajunsurile perpetuate ale unui sistem care nu pune preț pe empatie vor avea loc în mai multe orașe din țară, în prezența unor membri ai echipei.



Pe 26 octombrie, de la 16:30, în Cinema Inspire Electroputere Craiova, filmul „Moartea domnului Lăzărescu” va avea parte de o proiecție specială, iar publicul de toate vârstele poate afla mai multe detalii despre film.

DOSARUL LĂZĂRESCU: REDESCHIS – dialog între generații



Filmul care a pus România pe harta cinematografiei mondiale vorbește în continuare, la fel de actual și puternic, despre umanitate, fragilitate și societate.



O parte din membrii echipei vor participa la proiecții speciale ce vor fi organizate și la Constanța (27 octombrie, de la ora 18:00, Cinema City VIVO! și Cinema City din City Park Mall), București (28 octombrie de la ora 19:00 la Cinema City Park Lake, 29 octombrie de la ora 19:00 în Cineplexx Băneasa, 30 octombrie de la ora 19:00 la Happy Cinema Colosseum Mall), Târgu Mureș (31 octombrie, de la ora 18:30 va avea loc proiecția specială de la Cinema City Plaza M), Cluj-Napoca ( 1 noiembrie din Cinema City Iulius Mall și Cinema City VIVO Mall, ora 16:00), Sibiu (2 noiembrie, la Cinema TV Sat de la ora 15:00), Iași (Cinema City Moldova Mall Iași, 4 noiembrie, de la ora 19:00).

BILETE: https://linktr.ee/moarteadomnuluilazarescu

O critică magistrală, plină de umor negru și tulburătoare a unui sistem medical insensibil și ineficient, filmul „Moartea domnului Lăzărescu” a fost descris drept o „odisee puternică” și o „odă crudă la adresa mortalității”, fiind remarcat pentru realismul său, interpretările excelente și portretizarea indiferenței umane alături de momente de bunătate.



Cele peste 50 de premii și selecții naționale și internaționale, sutele de cronici care-i apreciază sensibilitatea, subtilitatea și importanța artistică, mărturiile cineaștilor pe care i-a influențat, dar și ale publicului care l-a descoperit recent, la TIFF, SFR sau la proiecția de gală din 23 septembrie din București, alcătuiesc o bogată și impresionantă carte de vizită.

„Moartea domnului Lăzărescu” nu este doar „o capodoperă incomodă”, ci un film actual și puternic, în care publicul are ocazia să-i (re)descopere actorii care alcătuiesc una dintre cele memorabile distribuții: Ion Fiscuteanu, Luminița Gheorghiu și Doru Ana, alături de Florin Zamfirescu, Adrian Titieni, Dana Dogaru, Monica Bârlădeanu, Dragoș Bucur, Șerban Pavlu, Gabriel Spahiu, Dorian Boguță, Bogdan Dumitrache, Rodica Lazăr, Alina Berzunțeanu, Mihai Brătilă, Clara Vodă, și mulți alții.

„Moartea domnului Lăzărescu” este un titlu de patrimoniu cinematografic, prezentat în cinematografe sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii.

Imaginea filmului „Moartea domnului Lăzărescu” este semnată de Oleg Mutu și camera de Andrei Butică,iar montajul de Dana Bunescu. Produs de MANDRAGORA prin Alexandru Munteanu, Anca Puiu și Bobby Păunescu.

DOSARUL LĂZĂRESCU: REDESCHIS – DOUĂ DECENII DE LA UN CLASIC este un proiect ce beneficiază de sprijinul:Forum Film, CNC (Centrul Național al Cinematografiei), Dacin Sara, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român, Cinema City, Domeniile Averești, Parcfilm, Groupama, Fundația Fan Courier, Aqua Carpatica, Clinicile Affidea România, Art Dessert, Petru.