Xi Jinping o felicită pe Cheng Li-wun pentru alegerea în funcția de președinte al KMT

Secretarul General al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a trimis duminică un mesaj de felicitare adresat doamnei Cheng Li-wun, pentru alegerea în funcția de președinte al Partidului Kuomintang (KMT).

În mesaj se subliniază că de-a lungul anilor, cele două partide, pe baza politică comună a „Consensului din 1992” și de respingere a independenței Taiwanului, au promovat schimburi și cooperări între cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan, fiind angajate în menținerea păcii și stabilității în Strâmtoarea Taiwan, crescând bunăstarea și relațiile între compatrioții de pe ambele maluri, fiind înregistrate rezultate pozitive.

Totodată, președintele Xi a exprimat speranța ca ambele partide să adere la baza politică comună, să unească compatrioții taiwanezi pentru creșterea sentimentului de mândrie, demnitate și încredere în calitate de chinezi, pentu aprofundarea schimburilor și cooperărilor, pentru promovarea dezvoltării comune, avansarea reunificării naționale, apărării cu fermitate a patriei comune și intereselor fundamentale ale compatrioților de pe ambele maluri, pentru ca mână în mână să se creeze un viitor mai bun pentru națiunea chineză.

La rândul său, noul ales președinte al KMT, Cheng Li-wun, a transmis un mesaj în care a exprimat mulțumiri Secretarului general Xi Jinping. Cheng a arătat că toți compatrioții de pe cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan sunt descendenți ai Împăraților Yan și Huang, făcând parte din națiunea chineză. Cele două partide trebuie să consolideze schimburile și cooperarea între cele două maluri, să promoveze pacea și stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan, să urmărească bunăstarea maximă pentru oamenii de pe ambele maluri și să deschidă perspectiva grandioasă pentru revitalizarea națională.