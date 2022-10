Două treimi dintre manageri pariază pe creșterea productivității și explorarea de noi piețe

Mai mult de două treimi dintre managerii români cred că soluţia pentru depăşirea crizei economice o reprezintă creşterea vânzărilor şi a productivităţii, la pachet cu explorarea de noi pieţe de desfacere. Iar pentru a face toate lucrurile acestea încearcă să fie constant conectaţi la mediul de business. În acest context ediţia aniversară a Business Days, Business Focus 2022 – The Next Level of Evolution, găzduieşte anul acesta peste 50 de antreprenori de top care vor pune în dezbatere cele mai mari oportunităţi şi provocări, deopotrivă, în această perioadă de criză.



“Noua realitate a adus elemente noi. M-aș opri doar la trei dintre ele. Un context de piață diferit, cu impredictibilitate și nevoie accentuată de agilitate, cu noi modele de business. Acestea ne împing să ieșim din gândirea rentabilității financiare și să ne facem tranziția către o importanță dată tuturor stakeholderilor noștri, în care liderii au un rol aparte în sensul calității, eficienței, datei, transparenței, clarității, responsabilității business-ului pe termen lung, cât și a preocupării reale față de oameni, comunități și mediul în care trăim.”, susține Adela Jansen, expert în leadership şi management strategic, speaker în cadrul Business Focus 2022 – The Next Level of The Evolution.

Strategiile managerilor români pentru următoarea perioadă

Prioritățile în această perioadă, în opinia managerilor, sunt creșterea vânzărilor (49%) și retenția de personal (41%). În continuare, două treimi dintre manageri optează pentru creșterea productivității, iar 73% ar prefera explorarea de noi piețe. Domeniul serviciilor este cel mai aproape de această opțiune (78%), în timp ce managerii din agricultură preferă într-o mai mare proporție să se concentreze pe portofoliul actual de clienți (47%), conform studiilor CONFIDEX realizate de Impetum Group în 2021 şi 2022 şi studiilor MKOR realizate în 2020, 2021 şi 2022.



Adaptare. Digitalizare. Transformare. Triada de succes pentru mediul de business

Venind în preîntâmpinarea provocărilor pe care le parcurge în acest moment mediul de afaceri, Business Days propune mai multe subiecte de discuții ce pot oferi o imagine de ansamblu asupra posibilităților pe care companiile le au pentru a se adapta, dezvolta, transforma şi pentru a rămâne competitive pe piețele pe care activează.

“Invitații și participanții la evenimentul Business Focus 2022 – The Next Level of The Evolution vor putea afla modul în care companiile de succes din România se adaptează la noua realitate și se pregătesc să facă față provocărilor care urmează, dar și cum pot maximiza oportunitățile derivate de starea de fapt actuală sau de realitatea viitorului preconizat. De asemenea, în sesiunile interactive pot învăţa și deprinde abilitățile necesare pentru transformarea digitală rapidă și de succes a afacerii lor, atât în ceea ce privește procesele interne, managementul oamenilor, cât și în cea legată de gestionarea eficientă a relației cu clienții. Antreprenorii vor putea identifica noi modalități de finanțare și dezvoltare a afacerii și vor înțelege în ce mod strategiile Guvernului și ale instituțiilor financiare de pe piața românească vor oferi suport și sprijin pentru evoluția afacerii lor”, Laszlo Pacso, CEO, Consultant în strategie de marketing și vânzări la BD Business Opportunity Generating Services și organizator Business Days.

Ediția aniversară a Business Days se va desfășura în perioada 2-3 noiembrie 2022, la Radisson Blue Hotel, București şi va reuni peste 500 de antreprenori şi manageri. Aici puteți regăsi detalii despre opțiunile de participare la eveniment. Înscrierile se mai pot face până pe 30 octombrie 2022.



Cele două zile de conferință se vor încheia cu Gala Business Days, ediție la care și-au anunțat prezența cei mai importanți 200 de oameni de afaceri din elita businessului românesc și internaționa