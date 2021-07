După un an de incertitudini, revine optimismul pe piața imobiliară din Europa Centrală

Studiu Deloitte

Reprezentanții pieței imobiliare din Europa Centrală au revenit la nivelul de optimism înregistrat anterior pandemiei. Aproape 40% dintre aceștia estimează o îmbunătățire a climatului economic general în acest an, 46% au așteptări pozitive cu privire la evoluția activității din domeniu, iar 48% mizează pe creșterea volumului tranzacțiilor, potrivit studiului Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2021, derulat în primul trimestru din acest an în patru țări din regiune, respectiv România, Polonia, Cehia și Ungaria. Totodată, 58% dintre participanți se așteaptă la o creștere a disponibilității produselor de investiții pe piețele pe care activează.

Participanții la studiu consideră că sectoarele industrial/logistic și rezidențial sunt cele mai rezistente la efectele negative ale pandemiei. 56% dintre investitori se așteaptă ca sectorul industrial să fie cel mai competitiv în lunile care urmează din punctul de vedere al oportunităților noi de investiții în regiune. La rândul său, sectorul rezidențial destinat închirierilor a înregistrat o creștere importantă de atractivitate, numărul investitorilor care îl consideră prioritar aproape triplându-se de la 6%, înainte de pandemie, la 16%, în primul trimestru din 2021. Un sfert dintre investitori și 15% dintre dezvoltatori susțin că plănuiesc să se concentreze pe acest sector în 2021, și, dacă intențiile se materializează, anul acesta se poate cristaliza o nouă categorie de produse de investiții în Europa Centrală, reiese din studiu.

Aproximativ jumătate dintre participanții la sondajul din acest an estimează că randamentele se vor stabiliza, iar unu din patru se așteaptă la o creștere a acestora în perioada care urmează.

„După incertitudinea creată de pandemie, investitorii sunt din nou încrezători și așteaptă o eficiență sporită pentru investițiile lor în regiune. Totuși, atât dezvoltatorii, cât și investitorii și consultanții din domeniu consideră că efectele pandemiei vor fi resimțite în economia globală pe termen mediu și lung, astfel că fiecare dintre jucătorii din piață trebuie să urmărească noile oportunități și să își adapteze oferta în funcție de modificările apărute pe partea de cerere – mai puține spații de birouri, necesar suplimentar în zona de logistică, redimensionări în rezidențial etc. Tendințele regionale se vor regăsi în mare măsură și în România, însă aici se distinge poate un raport mai specific între cerere și ofertă pentru anumite tipuri de active, cum ar fi cele din sectorul rezidențial, precum și un apetit crescut din partea investitorilor care nu au mai fost prezenți până acum pe piața locală”, a declarat Alexandra Smedoiu, Partener, Deloitte România, Lider al Serviciilor de Consultanță pentru sectorul Imobiliar.

În privința evoluției cadrului fiscal aplicabil în domeniu, majoritatea participanților la studiu au așteptări optimiste, 56% dintre aceștia considerând că va rămâne stabil, iar 13%, că se va îmbunătăți în următoarele luni, în timp ce 32% se așteaptă la o deteriorare. Percepția este similară cu cea din al doilea trimestru al anului 2020, dar mult diferită față de cea din perioada anterioară pandemiei (primul trimestru din 2020), când proporția celor pesimiști era de doar 13%.

Percepția dezvoltatorilor cu privire la provocările cărora trebuie să le facă față s-a schimbat pe parcursul ultimului an. Dacă, înainte de criză, cele mai mari provocări erau considerate achiziționarea terenului, creșterea cheltuielilor cu materialele de construcții și disponibilitatea și costul forței de muncă, începând cu al doilea trimestru din 2020, vânzarea proiectelor dezvoltate a devenit principala preocupare, valabilă și în 2021.

Întrebați fiind care sunt sectoarele în care efectele negative ale pandemiei se vor resimți cel mai puternic în lunile care urmează, cei mai mulți respondenți au indicat industria hotelieră, turismul și zona de agrement, în timp ce o proporție semnificativă menționează retail-ul.

Deloitte derulează Real Estate Confidence Survey for Central Europe începând din 2019 pentru a afla percepția profesioniștilor din domeniu cu privire la evoluția pieței în regiune. La sondaj participă trei categorii de respondenți, respectiv dezvoltatori, investitori și consultanți specializați în domeniul imobiliar.