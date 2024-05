E.S. Han Chunlin, Ambasadorul R.P. Chineze în România: Trebuie să aprofundăm legăturile în toate domeniile și să continuăm să consolidăm sprijinul pentru prietenia China-România

Marți, la sediul Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, în cadrul unei recepții oficiale, a fost marcată celebrarea a 20 de ani de la întemeierea Parteneriatului Amplu de Prietenie şi Cooperare dintre China și România. La eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului României (Secretarul de Stat Luca Niculescu), Parlamentari, Președinți și Primari ai Autorităților Locale, reprezentanți ai mediului economic și de afaceri, reprezentanți ai mass-media, precum și reprezentanți academicieni și din diaspora.

Cu această ocazie, E.S. Han Ciunlin, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, a transmis „un sincer salut și profunde mulțumiri prietenilor din toate domeniile care s-au preocupat îndeaproape, au susținut și s-au angajat în mod activ în cauza prieteniei și cooperării chino-române!” . Redăm în continuare discursul Ambasadorului R.P. Chineze în România:

„Deși China și România sunt despărțite de mii de kilometri, au o tradiție îndelungată a schimburilor bilaterale. Acum 400 de ani, cărturarul român Nicolae Milescu a plecat în China și, în urma celor văzute în această expediție, a scris „Jurnal de călătorie în China”, acesta prezentând publicului român străvechea civilizație chineză. Pe data de 5 octombrie 1949 România a devenit a treia țară care a stabilit în mod oficial relații diplomatice cu Republica Populară Chineză. În cei 75 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, relațiile dintre cele două țări au rezistat încercărilor și schimbărilor, menținând o dezvoltare stabilă. Atunci când România s-a confruntat cu amenințări externe, China a sprijinit România în apărarea suveranității sale și a independenței sale naționale. La cea de-a 26-a sesiune a Adunării Generale a ONU, România a jucat un rol major în restabilirea locului de drept al Republicii Populare Chineze în ONU. În iunie anul 2004, a fost semnată Declaraţia Comună a Republicii Populare Chineze şi a României privind stabilirea unui Parteneriat Amplu de Prietenie şi Cooperare, începând astfel un nou capitol al relațiilor bilaterale.

În ultimii 20 de ani, prietenia tradițională dintre China și România a fost aprofundată permanent. Schimburile de nivel înalt între cele două țări au fost un impuls puternic în urmărirea unei căi de dezvoltare a relațiilor bilaterale. În perioada pandemiei de COVID-19 cele două popoare s-au susținut reciproc, au stabilit împreună un exemplu de combatere a pandemiei. După izbucnirea crizei din Ucraina, guvernul român a oferit părții chineze întregul sprijin și o seamă de facilități pentru repatrierea compatrioților evacuați din Ucraina, continuând prietenia tradițională de „un prieten la nevoie este un prieten adevărat”. Respectarea reciprocă a suveranității, integrității teritoriale, protejarea reciprocă intereselor de nucleu și a preocupărilor importante reprezintă principiile de la baza prieteniei dintre China și România. China apreciază aderarea consistentă a României la principiul „O singură Chină”. În cadrul Declarației Comune, partea română a recunoscut că există o singură Chină în lume, au mai recunoscut faptul că Republica Populară Chineză este singurul guvern legal care reprezintă întreaga țară și faptul că regiunea Taiwan este o parte inseparabilă de teritoriul chinez. De asemenea, România a mai promis în Declarația Comună că nu va stabili sub nicio formă relații oficiale cu regiunea Taiwan, că nu va întreprinde orice fel de schimburi de natură oficială, că nu va susține aderarea regiunii Taiwan la organizațiile internaționale din care pot face parte doar state suverane și că se va împotrivi „Independenței Taiwanului”. Angajamentele menționate mai sus reprezintă și ele baza politică pentru dezvoltarea stabilă a relațiilor dintre China și România.

În ultimii 20 de ani, colaborările economice și comerciale dintre China și România s-au dezvoltat în mod stabil. În anul 2023, volumul total al comerțului bilateral dintre cele două țări a atins valoarea de 10,56 miliarde de dolari, depășind pragul de 10 miliarde de dolari timp de trei ani consecutivi, înregistrând o creștere de 1,4% în contextul comerțului lent de la nivel global și declinului comerțului dintre China și Uniunea Europeană, astfel dând dovadă de reziliență și potențial. În prezent, în ceea ce privește comerțul în afara UE, China este cel mai mare partener comercial al României. Domeniile și modurile în care România cooperează cu China sunt din ce în ce mai diverse. Până în anul 2023, există aproximativ 14 mii de întreprinderi chinezești înregistrate în România, cu un capital total de 410 milioane de dolari. Companiile chineze se implică activ în proiecte în domenii tradiționale și emergente, cum ar fi infrastructura, energia nouă, industria de fabricație şi industria serviciilor de afaceri. Multe companii chineze printre care se numără Huawei, China Tobacco Internațional, Ningbo Joyson Electronics, Ningbo Huaxiang Electronics, DHS și alte companii au creat un număr mare de locuri de muncă, au contribuit cu sute de milioane de euro la venituri fiscale, au susținut dezvoltarea economică și socială a României. Buna operare a trenurilor de marfă China-Europe Railway Express pe ruta „Wuhan-Constanța”, demararea producției la fabrica de frigidere Haier, câștigarea licitației a autostrăzii de centură Bucureşti Nord – toate acestea sunt exemple ale cooperării pragmatice și în profunzime între China și România.

În ultimii douăzeci de ani, cooperarea şi schimburile culturale au fost marcate de multe momente frumoase. Festivalul de Film și Expoziția China în cadrul Festivalului de Cultură Asiatică (ASIA FEST) au fost apreciate pe scară largă de poporul român, iar „China Season” din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu are o influență tot mai mare. Desfășurarea etapei naționale de selecție din cadrul concursului internațional „Podul limbii chineze” a obținut un mare succes. Gala Culturală „Happy Chinese New Year”, evenimentele culturale ale seriei „Seeing China” au făcut ca cultura chineză să fie profund iubită de publicul român. Chiar luna trecută, eu am participat la ceremonia de inaugurare a celui de-al cincilea Institut Confucius din România, cel din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iași. Civilizațiile sunt diverse datorită faptului că acestea comunică, ele devin mai bogate din învățarea reciprocă. Sunt convins că evenimentele enumerate mai devreme reprezintă punți pentru promovarea schimburilor umaniste și consolidarea prieteniei dintre cele două popoare.

Doamnelor, domnilor, dragi prieteni,

Anul 2024 poartă o însemnătate aparte, marcând împlinirea a 75 de ani de relații diplomatice dintre China și România şi 20 de ani de la stabilirea Parteneriatului Amplu de Prietenie și Cooperare dintre China și România. China și-a propus să marcheze acest moment reiterând angajamentul convenit încă de la stabilirea relațiilor diplomatice, continuând să implementeze viziunea Declarațiilor Comune și promovând acest parteneriat să mai înainteze în mod stabil.

La nivel politic, trebuie să sporim încrederea reciprocă, să convenim și să ne sprijinim reciproc în problemele care implică interesele de nucleu și preocupările majore ale celuilalt. Prețuim prietenia consolidată de-a lungul timpului, ne ghidăm conform principiilor respectului reciproc, egalităţii, beneficiului reciproc și neintervenției în afacerile interne. Susținem schimburile și cooperarea în diverse domenii și respectăm căi de dezvoltare şi politica internă și externă pe care fiecare țară le adoptă în vederea propriei condiţii. Problema Taiwanului constă în miezul intereselor de nucleu ale Chinei, reprezentând prima linie roşie incontestabilă pe care China a stabilit-o în relațiile cu celelalte țări. Declarația de la Cairo din anul 1943, precum și Declarația de la Potsdam din 1945 au decis că teritoriul chinez anexat ilegal Japoniei trebuie să fie redat Chinei, reprezentând temeiul legal care stabilește că regiunea Taiwan este un teritoriu inalienabil al țării-mamă. În anul 1971, în cea de-a 26-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite s-a adoptat cu o majoritate covârșitoare Rezoluția numărul 2758. Aceasta prevedea: „decizia de a restabili toate drepturile Republicii Populare Chineze și de a recunoaște reprezentanții Guvernului Republicii Populare Chineze ca singuri reprezentanți legitimi ai Chinei în Organizația Națiunilor Unite”. Din punct de vedere politic, juridic și procedural, problema reprezentării Chinei, inclusiv a regiunii Taiwan, în cadrul Națiunilor Unite a fost rezolvată definitiv, invalidând concepte precum „două Chine” sau „o singură China, un singur Taiwan”. Partea chineză apreciază că 183 de țări, inclusiv România, au stabilit și dezvoltat relații diplomatice pe baza principiului „unei singure Chine”. Consensul indică voința populară și direcția agreată asupra demersului natural al lucrurilor. Însă, trebuie să fim vigilenți, căci pe măsură ce valul istoriei avansează întotdeauna se vor ivi provocări. Adepții “independenței Taiwanului” se vor folosi de pretextul schimburilor comerciale și culturale pentru a obstrucționa din punct de vedere politic realitatea principiului “Unei singure Chine”. Sperăm ca prietenii români să rămână vigilenți cu privire la acest aspect pentru a nu transmite un mesaj eronat autorităților atât din Taiwan cât și din restul lumii și pentru a nu dăuna în mod ireversibil dezvoltării relației bilaterale.

Trebuie să menținem o abordare pragmatică și să construim relații mai vibrante în domeniul economic și comercial. Indiferent de schimbările din spațiul internațional, interesele comune solide și potențialul uriaș de cooperare dintre China și România nu s-au schimbat și nici nu se vor schimba. Trebuie să ne consolidăm încrederea în relațiile dintre China și România şi să transformăm această încredere într-un motor în sporirea cooperării dintre cele două țări și în atingerea unor noi obiective practice. China este pregătită să colaboreze cu România pe platforme precum Inițiativa Belt and Road și mecanismul de cooperare China-Europa Centrală și de Est (CEEC) pentru a clădi mai multe relații bilaterale pragmatice în domeniul economic și comercial, pentru a-și extinde potențialul de colaborare în infrastructură, digitalizare și economie verde și pentru a aduce mai multe beneficii ambelor popoare.

Trebuie să aprofundăm legăturile în toate domeniile și să continuăm să consolidăm sprijinul popular pentru prietenia China-România. China este dispusă să continue schimburile cu România în domenii precum cultura, știința și tehnologia, turismul, justiția, mai ales în rândul tineretului și să încurajeze organizațiile non-guvernamentale ale celor două țări să joace un rol important în construirea unei punți pentru prietenie între cele două popoare. Anul acesta, odată cu împlinirea a 75 de ani de la stabilirea relaţii diplomatice dintre China și România, Ambasada Chinei va organiza o serie de activități culturale și sportive și va invita delegații chineze în România să participe.

Doamnelor și domnilor, dragi prieteni,

„Sinceritatea este cheia unei prietenii de durată.” În ultimii 20 de ani de când China și România au stabilit un parteneriat bazat pe prietenie și cooperare cuprinzătoare, cele două popoare s-au înțeles și s-au susținut una pe alta, au scris povești împreună, ajutându-se reciproc, ceea ce demonstrează pe deplin temelia profundă a prieteniei China-România și potențialul uriaș pe care cooperarea dintre acestea îl are. Privind spre viitor, Ambasada Chinei în România și cu mine suntem dispuși să lucrăm cu prieteni din toate sferele din România pentru a continua să consolidăm schimburile și cooperarea dintre China și România în diverse domenii, să ducem relațiile dintre cele două țări la un nou nivel și să continuăm să scriem un nou capitol al acestei relații de colaborare amicală”.