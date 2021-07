EA SPORTS introduce FIFA 22 cu tehnologie next-gen HYPERMOTION

FIFA 22 folosește date și informații reale din fotbal pentru a furniza o experiență de joc ultra-realistă în fiecare meci și mod de joc, pentru platformele next-gen și serviciul Stadia: trailer-ul este disponibil aici

FIFA 22 va fi lansat la nivel global pe 1 octombrie, fiind de acum disponibil pentru precomandă

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) a anunțat primele detalii despre EA SPORTS™ FIFA 22. Dintre noutăți se remarcă implementarea tehnologiei next-gen HyperMotion1, care aduce la viață cea mai realistă și imersivă experiență de joc în fiecare meci și mod de joc, pentru platformele next-gen și serviciul Stadia. FIFA 22 va fi disponibil la nivel global începând cu 1 octombrie pe PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC via Origin™ și Steam, Stadia, PlayStation 4 și Xbox One.

Cu HyperMotion, FIFA 22 îmbină capturile avansate de meciuri 11v11 și tehnologia proprie și brevetată de machine learning, pentru a oferi cea mai realistă, fluidă și alertă experiență de fotbal pentru platforme next-gen și serviciul Stadia, redând autentic emoțiile pure, pasiunea și dinamismul sportului-rege.

Tehnologia next-gen permite captarea mișcărilor întregii echipe pe teren și recrearea fidelă a acestor mișcări în animații autentice ale jucătorilor, indiferent de faza jocului. Mai mult, algoritmul proprietar EA de machine learning a analizat mai mult de 8,7 milioane de cadre și capturi avansate de joc, pentru a dezvolta noi animații autentice în timp real, generând astfel mișcări fluide și organice, acoperind o gamă largă de interacțiuni pe terenul de fotbal. Astfel, fie că este vorba despre un șut, pasă sau un dribling, Hypermotion transformă comportamentul fotbaliștilor recreați în joc.

„FIFA 22 le oferă milioanelor de fani din întreaga lume șansa de a interacționa într-un mod fără precedent cu sportul pe care îl iubesc. Știm că fiecare dintre noi are propria perspectivă cu privire la FIFA, dar experiența de joc de pe teren este o constantă care ne unește și suntem bucuroși să oferim inovații majore în acest sens. Hypermotion duce acest aspect la un nou nivel pe platformele next-gen și serviciul Stadia și revoluționează experiența de joc.”, a declarat Nick Wlodyka, GM EA SPORTS FIFA.

Noul joc dispune de funcții inovatoare pentru întreaga experiență de joc, iar printre cele mai populare moduri de joc se numără Career, VOLTA FOOTBALL, Pro Clubs și FIFA Ultimate Team™. Fanii se pot aștepta de la mai multă coerență și personalități distincte între buturile porții, datorită sistemului complet reconstruit al portarilor, până la o nouă experiență de Creare a unui Club în Career Mode, precum și de la o experiență de joc reimaginată în VOLTA FOOTBALL până la introducerea cardurilor Hero în FIFA Ultimate Team, noi iteme speciale care celebrează poveștile de succes și faima unor jucători legendari și ale preferaților fanilor. Mai multe informații cu privire la inovațiile din FIFA 22 vor urma pe parcursul verii anului 2021.

Atacantul de la Paris Saint-Germain și star al fotbalului mondial, Kylian Mbappé, este ilustrat pe coperta jocului pentru al doilea an consecutiv, devenind al treilea jucător care a primit această distincție doi ani la rând, alături de Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.

„Este un sentiment nemaipomenit să fiu prezentat pe coperta FIFA pentru al doilea an consecutiv. Am o relație foarte specială cu acest joc și abia aștept să mă bucur de FIFA 22 alături de voi toți.”, a menționatKylian Mbappé.

Cu peste 17.000 de jucători în mai mult de 700 de echipe, peste 90 de stadioane și peste 30 de ligi profesioniste de fotbal reprezentate în joc, FIFA 22 este singurul loc în care utilizatorii pot concura în competiții emblematice precum UEFA Champions League, UEFA Europa League, noua UEFA Europa Conference League, Premiere League, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores și CONMEBOL Sudamericana.

Fanii care vor precomanda FIFA 22 Ultimate Edition până pe 11 august vor primi un item FUT Heroes (untradeable), începând cu 1 decembrie. În plus, versiunea Ultimate Edition permite acces la joc cu patru zile înainte de lansare, Dual Entitlement, puncte FIFA în joc și multe alte beneficii. Mai multe detalii pe https://www.ea.com/games/fifa/fifa-22/buy .

Suplimentar, membrii EA Play†2 pot accesa mai multe beneficii, constând într-un trial de acces la joc precum și premii în joc.

FIFA 22 este dezvoltat de EA România și EA Vancouver și va fi disponibil la nivel global începând cu 1 octombrie 2021 pentru PlayStation®5, Microsoft Xbox® Series X|S, PC via Origin™ și Steam, Google Stadia, PlayStation®4 și Xbox® One. Ediția FIFA 22 Legacy va fi disponibilă pe Nintendo Switch™.

– Tehnologia HyperMotion este disponibilă doar pe PlayStation 5, Xbox Series X|S și serviciul Stadia

– Sunt aplicate condiții și excepții. Mai multe detalii: https://tos.ea.com/legalapp/eaplay/US/en/PC/