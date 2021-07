Și în Bulgaria au avut loc duminică alegeri legislative anticipate

Bulgarii s-au prezentat duminică la urne în cadrul unor alegeri anticipate ce au avut drept scop să decidă dacă partidele de opoziție pot forma un nou guvern, după un deceniu de dominație politică a fostului premier Boiko Borisov, acuzat de «corupție și legături oligarhice». Acesta a fost al doilea scrutin legislativ în ultimele trei luni, după eșecul unei a treia și ultime tentativă de formare a unui guvern în urma alegerilor din luna aprilie.

De reamintit că GERB, partidul de centru-dreapta al lui Boiko Borisov, a obținut în aprilie cel mai mare număr de voturi, dar a pierdut multe locuri în parlament ca urmare a valului de critici și manifestații de protest împotriva corupției de mari proporții ajunsă până la cele mai înalte niveluri ale elitei politice a țării. Partidele de opoziție care vor ca Bulgaria să cultive relații cu țările NATO și ale Uniunii Europene doresc reorganizarea sistemului judiciar, a serviciilor de securitate și a autorităților statului în scopul consolidării statului de drept și al asigurării bunei utilizări a fondurilor europene după pandemia de coronavirus

Potrivit unor rezultate preliminare, anunțate duminică seară de presa bulgară, șase partide au reușit să treacă de pragul electoral în actualul scrutin dar, din nou, niciunul nu a obținut majoritatea, primele două clasate având fiecare sub 25% din voturi. Continuă declinul fostului partid de guvernământ GERB, condus de Boiko Borisov, care probabil că după numărarea voturilor din diaspora se va situa pe locul doi, fiind depășit de noul partid ce poartă denumirea de „Există un Astfel de Popor”, condus de artistul și prezentatorul la posturile de televiziune bulgare, Slavi Trifonov. Primele cifre aflate duminică seară arată că, față de alegerile din 4 aprilie, formațiunea lui Trifonov şi-a îmbunătăţit rezultatul cu aproape nouă procente, GERB a dat înapoi cu două procente, iar Partidul Socialist cu aproape 14 procente, ocupând locul trei. Formațiunea «Bulgaria Democrată» se află la un procent distanță și cu voturile din diaspora va putea răsturna situația. La Sofia, „Bulgaria Democrată” are cu 10 procente mai mult decât GERB, care însă conduce în câteva centre judeţene. MDL, Partidul Turc, ocupă locul cinci cu aproape opt procente, dar și aici voturile din diaspora vor putea adăuga un procent-două. Formațiunea politică „Ridică-te! Mutrele criminale afară!” are peste 5,3 procente. De remarcat că foştii aliaţi ai lui Borisov, Patrioții Uniți și partidul pro-rusesc Renaşterea, nu trec pragul de patru procente pentru a intra în parlament.