Este mai bine să cumpărați un MacBook sau un Mac desktop?

Există multe motive pentru a alege un Mac, dar decizia de a cumpăra un astfel de aparat poate să nu fie ușoară. Apple are diferite modele de Mac pentru toate tipurile de utilizatori, iar noi avem două categorii distincte: MacBook-uri și Mac desktop-uri. Pe de o parte, avem MacBook Air și MacBook Pro, iar pe de altă parte, Mac mini, iMac, Mac Studio și Mac Pro.

Ce este mai bun pentru dumneavoastră – un desktop Mac sau un laptop Mac? Vom încerca să vă ajutăm să luați această decizie dificilă, explicându-vă motivele pentru care să cumpărați un MacBook și motivele pentru care să cumpărați un iMac, un Mac mini sau un alt Mac de birou.

Motive pentru a cumpăra un MacBook în locul unui iMac sau Mac mini

Iată câteva dintre cele mai importante motive pentru a cumpăra un MacBook Pro sau Air în detrimentul unui Mac de birou, cum ar fi un iMac sau un Mac mini. Nu va trebui să alegeți decât între MacBook Air și gama largă de MacBook Pro disponibile.

1. Mobilitate

Este unul dintre principalele motive pentru a cumpăra un MacBook sau orice alt computer portabil. Principalul avantaj este că le puteți folosi oriunde, deoarece au un design compact și o durată de viață lungă a bateriei. Dacă sunteți un utilizator care își va folosi Mac-ul în diferite locații, la serviciu, la universitate sau chiar în diferite încăperi din casă, un MacBook este cea mai bună opțiune.

Iar gama Apple oferă diferite dimensiuni de ecran, astfel încât orice utilizator să se simtă confortabil cu dimensiunea ideală pentru tipul de muncă sau pentru utilizarea preconizată a dispozitivului. Toate MacBook-urile Apple sunt extrem de ușoare, portabile și gata de a fi deschise și utilizate.

2. Performanță identică cu cea de pe desktop

În cazul procesoarelor Intel, există limitări ale procesorului, în funcție de faptul că utilizați un procesor destinat unui desktop sau un procesor destinat unui notebook, care tinde să ofere performanțe mai scăzute pentru a îmbunătăți durata de viață a bateriei. Dar nu este cazul procesoarelor Apple Silicon care se găsesc în noile computere Apple.

M1 dintr-un MacBook Air funcționează exact la fel ca M1 din iMac. Același lucru este valabil și pentru cipurile M1 Pro și M1 Max din MacBook Pro – acestea au exact aceeași putere ca și cele din Mac Studio. Așadar, MacBook-urile sunt cu adevărat stații de lucru portabile.

3. Puteți folosi oricând un monitor extern acasă

Un alt avantaj al unui MacBook este că, dacă doriți să îl utilizați acasă, puteți alege oricând să cumpărați un ecran extern de dimensiunea pe care o preferați pentru a-l conecta la MacBook și a-l utiliza ca pe un desktop Mac. Astfel, acestea oferă mai multă versatilitate.

De ce să cumpărați un iMac sau Mac mini în loc de un MacBook?

Există și alte motive importante pentru a cumpăra un desktop Mac în locul unui MacBook – dacă vă puteți decide între un iMac sau un Mac mini, desigur.

1. Ecrane mai mari pentru a lucra acasă sau la birou

Indiferent dacă optați pentru un iMac, Mac mini sau Mac Studio, ecranul principal va fi mult mai mare decât cel de pe un MacBook. Prin urmare, este mult mai convenabil să lucrați zilnic cu computere desktop, fie că vă aflați acasă sau la birou.

Este adevărat că MacBook-urile pot fi utilizate și cu un afișaj extern, dar acesta este un cost care trebuie adăugat la achiziție, deoarece o parte din preț include deja afișajul. Prin urmare, dacă trebuie să lucrați pe un ecran mare, un Mac desktop este o alegere mai bună.

2. O opțiune potențial mai ieftină

Cel mai ieftin Mac pe care Apple îl vinde este un Mac desktop, mai exact Mac mini. Pe de altă parte, iMac și Macbook Pro au același preț oficial, oferind aceleași specificații și un ecran semnificativ mai mare pe modelul desktop.

Iar dacă aveți nevoie de putere maximă, Mac Studio este cea mai accesibilă opțiune pentru un chip M1 Max. Și este, de asemenea, singura opțiune cu chipul M1 Ultra. Chiar dacă va trebui să adăugăm un ecran, tot vom economisi o sumă considerabilă.

3. Mai multe porturi

De regulă, Mac-urile desktop au mai multe porturi decât notebook-urile. Cel mai recent MacBook Pro are o mulțime de porturi: trei porturi Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI și un slot pentru carduri SDXC. Dar este încă departe de ceea ce se obține cu Mac-urile desktop.

Un Mac mini are două porturi USB-A, două porturi Thunderbolt/USB 4 cu USB-C, un port HDMI și gigabit ethernet. Mac Studio poate avea până la șase porturi Thunderbolt 4, plus două porturi USB-A și un slot pentru carduri, iar iMac-ul de 24 de inchi are două porturi Thunderbolt 4 (USB-C) și două porturi USB 3.

Principala decizie de cumpărare între un desktop Mac și un Mac ar trebui să se concentreze asupra scopului pentru care doriți să îl utilizați. Dacă stați acasă în cea mai mare parte a timpului, un model desktop este cel mai potrivit, iar dacă sunteți în mișcare, un MacBook este cel mai bun alegere. Puteți să vă completați întotdeauna Mac-ul desktop cu alte dispozitive, cum ar fi un iPad, ceea ce nu este la fel de necesar dacă aveți un MacBook.