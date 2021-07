EUROPAfest – Seri de jazz la Palat

Până la 24 iulie EUROPAfest sărbătorește vara cu o ediție bogată în jazz. Diferite stiluri și ritmuri cu artiști din 20 de țări se pot auzi zilnic la Sala Auditorium a Palatului Regal / Muzeul Național de Artă al României.

Concertul de deschidere a fost gândit sub forma unui jam session, când scena a devenit teren de joacă pentru muzicieni din 6 țări. Aceștia au interpretat piese de jazz standard într-un mod autentic, s-au provocat, au comunicat și au improvizat spre deliciul publicului. Spectatorii au apreciat la scenă deschisă reacții spontane, sunete noi, proaspete, totul s-a creat sub ochii publicului pentru că muzicienii se întâlneau pentru prima oară.

Au urmat concertele Summertime Jazz și Sunday Mood Jazz, care au oferit spectatorilor o experiență jazzistică autentică cu trupe din Italia, SUA, Polonia, Germania și Austria.

Publicul bucureștean se poate bucura de încă 5 zile de răsfăț marca EUROPAfest – concerte, exuberanță, emoții și atmosferă electrizantă. Zilnic de la ora 20:00 la Sala Auditorium urmează concerte unul și unul: pe 20 iulie – Nothing but Jazz, 21 iulie – It’s Jazz Time, 22 iulie – Jazz a Perfect Day, 23 iulie – Best of Jazz. Punctul culminant îl reprezintă Gala EUROPAfest de pe 24 iulie care reunește cei mai buni artiști ai ediției 2021, trupe ale noului val de jazz mondial.

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest: “Ne doream ca această ediție să fie un succes, am muncit mult în acest sens, dar cu adevărat nu știam la ce să ne așteptăm. După primele evenimente din cadrul EUROPAfest 28 pot spune cu certitudine că direcția e cea bună, atât muzicienii, cât și publicul fiind nerăbdători să trăiască emoția concertelor live. În sala de spectacole se simte bucuria de a fi acolo și de o parte și de alta, se face și se trăiește muzică, e o energie creatoare care circulă între artiști și spectatori, dar și invers, aplauzele sincere, laudative încurajează și provoacă artiștii în același timp. E o vibrație pozitivă care ne conectează pe toți, de la organizatori la artiști, de la echipa video la sunetiști și tehnicieni, la fiecare persoană care intră în sala de concerte. E o comunicare dincolo de cuvinte, e bucuria pură a faptului că putem fi din nou împreună, că putem face iar lucruri pe care le iubim, care ne încarcă sufletește”.

EUROPAfest este singurul festival din Europa care reunește jazz, blues, pop și muzică clasică. Sub sloganul “Return to live music! No limits, just hope!”, jmEvents, organizatorul festivalului a decis ca 2021 să fie dedicat cu precădere jazz-ului, care înseamnă libertate, spontaneitate, energie. Bucureștiul răsună pentru 9 zile în acordurile muzicienilor din 20 de țări prin concerte, jam session, concursuri, workshop-uri. EUROPAfest a primit în 2015 titulatura de festival EFFE – Europe’s Finest Festivals, iar de 16 ani se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Casei Regale.