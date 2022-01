Eutanasia pisicii. Trei lucruri care te vor ajuta sa iei mai usor aceasta decizie dureroasa

Despre pisici se spune ca au noua vieti, dar chiar si ele ajung, pana la urma, la finalul vietii; unele mai tarziu, altele mai devreme. Cand ai pisica ea iti poate deveni un prieten fidel, desi multi spun despre ele ca nu vor fi niciodata la fel de loiale precum cainii. Probabil toti acestia nu au intalnit prea multe pisici in viata lor sau nu au avut curiozitatea sa descopere cu adevarat aceste feline absolut fabuloase. Ceilalti, insa, care iubesc pisicile si se lasa iubiti de ele, stiu ca ele isi dedica toate cele noua vieti omului lor. Din pacate, insa, vine si momentul despartirii, iar atunci apare, de cele mai multe dilema legata de eutanasierea pisicii, venita din sentimente de vinovatie si de neacceptare a realitatii dure.

O pisica poate fi eutanasiata intr-o clinica veterinara non stop sau chiar acasa, daca puteti angaja personal specializat. Eutanasia este o procedura medicala realizata de un medic veterinar ce implica administrarea unui sedativ puternic, care ajuta pisica atat de indragita sa nu simta nimic in momentul injectarii solutiei letale.

Cand stii ca este momentul sa iti iei adio de la pisica

Decizia de a renunta la animalul tau drag este extraordinar de greu de luat, cum este si firesc, pe undeva. Cel mai bine este sa ai o discutie cu veterinarul, care iti va explica, in termenii potriviti, ca eutanasia este ultimul gest de bunatate si iubire pe care il poti face pentru o pisica aflata in suferinta. Poti discuta, de asemenea, cu alti prieteni care au sau au avut pisici si au trecut, poate, deja prin asta. Indoiala si sentimentul de vinovatie sunt oarecum firesti, mai ales cand te intrebi daca este, poate, prea devreme pentru aceasta decizie radicala, iar cel care iti poate raspunde la toate intrebarile este medicul veterinar.

Care sunt semnele ca ar trebui sa te gandesti la eutanasierea pisicii

Pentru un animal, deci si pentru pisica ta, ceea ce conteaza cel mai mult, pe langa iubirea si ingrijirea pe care i-o oferi, este calitatea vietii. Anumite dureri si suferinte pot fi tratate daca mergi din timp la veterinar, insa la un moment dat ele devin greu de indurat.

Semnele ca o pisica sufera deja prea mult si ar trebui sa te gandesti la eutanasie sunt faptul ca nu mai mananca si nu mai bea apa, varsa orice, respira greu, evita contactul fizic, sta in pozitii neobisnuite, tremura excesiv, plange, este dezorientata sau confuza ori incepe sa stea departe de toata lumea.

De asemenea, cand o pisica sufera de o boala terminala care o afecteaza pe termen lung poate fi epuizant emotional, dar si foarte costisitor. In plus, la un moment dat veterinarul ar putea sa epuizeze toate solutiile posibile pentru a-i alina suferinta, iar atunci cand va recomanda varianta eutanasierii nu inseamna ca este insensibil sau ca nu va intelege suferinta. Din contra! El se gandeste in primul rand la suferinta imposibil de alinat a pisicutei, precum si la cea a stapanului ei si recomanda ultima solutie pentru a-i ajuta pe amandoi, desi pe moment este extremde dureroasa.

Pentru a va usura decizia, nu trebuie sa o luati pe moment. Puteti seta o limita de timp in care sa vedeti daca starea pisicii se va ameliora. De cele mai multe ori pisica nu iti va da un semn evident ca nu mai poate indura suferinta. Cele mai multe este foarte probabil sa doarma mai mult decat o faceau de obicei; daca nu plang si nu se vaita, asta nu inseamna ca nu le doare nimic sau ca se simt mai bine, iar cand o vor face va insemna ca se simt cu adevarat chinuite.

Ce simte pisica atunci cand este eutanasiata

Eutanasierea pisicii presupune injectarea unui anestezic care o va face sa isi piarda incet cunostinta, iar apoi cea a solutiei letale. Animalul va adormi, pur si simplu, si nu va simti nimic la ultima injectie, care se poate administra intravenos sau, in cazuri de deshidratare severa, in abdomen sau intracardiac. Daca doriti, puteti ramane alaturi de ea in ultimele momente ale vietii, insa daca este prea dureros sau daca pisica incepe sa se agite pentru ca va vede, poate ar fi mai bine sa asteptati afara. Ochii pisicii raman de obicei deschisi, ceea ce ar putea face despartirea mult mai grea. Daca aveti copii care au fost si ei atasati de pisica, evitati ca ei sa o vada in ultimele clipe, insa permiteti-le sa isi ia „la revedere”. Explicati-le ca nu este o decizie usoara, dar ca este cea mai buna pe care ati fi putut sa o luati, pentru a-i asigura pufoasei voastre dragi un sfarsit demn si linistit, in locul unuia agonizant.