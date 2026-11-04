Familia rămâne principalul punct de sprijin pentru români

Familia și relațiile apropiate continuă să reprezinte principala sursă de bunăstare și sprijin pentru români, într-un context în care percepția generală asupra calității vieții se deteriorează. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale celei de-a doua ediții a Barometrului Percepției Bunăstării Românilor, realizat de IRES pentru ABS – Alianța pentru BunăStare, o platformă inițiată de UNSAR.

Totodată, relațiile cu familia și prietenii rămân, de departe, dimensiunea de care românii sunt cel mai mulțumiți, obținând în 2026 un scor de 9,1 din 10, similar celui înregistrat anul trecut.

Importanța familiei devine și mai evidentă atunci când oamenii se confruntă cu dificultăți

Astfel, 88% dintre români declară că familia este prima la care ar apela în cazul unei probleme urgente, precum o dificultate financiară sau o problemă de sănătate. Procentul rămâne aproape neschimbat față de anul trecut, confirmând rolul constant al familiei ca principală plasă de siguranță pentru români.

Prietenii sunt indicați ca primul sprijin de aproximativ 6% dintre respondenți, în timp ce ponderi mult mai reduse indică instituții, autorități sau alte forme de sprijin.

„Bunăstarea nu se măsoară doar prin indicatori economici. Concluziile studiului IRES ne arată foarte clar cât de importante sunt relațiile de încredere și sentimentul că avem pe cineva alături atunci când trecem printr-un moment dificil. Familia rămâne principala ancoră a românilor. În același timp, pentru o societate mai rezilientă este important ca această solidaritate să fie completată de mecanisme și soluții de protecție care să reducă impactul financiar al evenimentelor neprevăzute, precum asigurările de viață sau cele de sănătate, dar nu numai”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Președinte & Director General UNSAR.

Noua ediție a Barometrului indică și o creștere a frecvenței interacțiunilor sociale

Aproape 24% dintre români spun că participă la activități sociale sau se întâlnesc cu familia și prietenii de câteva ori pe săptămână, în creștere de la aproximativ 16% anul trecut. Alți aproape 12% fac acest lucru zilnic, comparativ cu aproximativ 10% în ediția precedentă. Cumulate, aceste două categorii arată că peste o treime dintre români – aproximativ 36% – socializează cu familia sau prietenii cel puțin de câteva ori pe săptămână, față de circa 26% anul trecut.

În paralel, procentul celor care spun că nu participă niciodată la astfel de activități scade de la aproximativ 8% la 4%.

Rezultatele arată astfel că, în pofida presiunilor economice și sociale resimțite de populație, relațiile apropiate și interacțiunea socială continuă să funcționeze ca factori importanți de echilibru.

Un alt indicator relevant este percepția asupra autonomiei personale. Aproape 49% dintre respondenți spun că simt întotdeauna că au control asupra deciziilor importante din propria viață, în ușoară creștere față de 47% anul trecut, iar alți 24% spun că simt acest lucru adesea.

„Datele confirmă unul dintre principiile de la care a pornit Alianța pentru BunăStare: calitatea vieții este rezultatul unui ecosistem. Relațiile personale, autonomia, sănătatea, educația, siguranța financiară și accesul la servicii se influențează reciproc. Faptul că românii își păstrează legăturile sociale puternice reprezintă un capital important. De aceea, cea de-a șasea ediție a campaniei #gatapentruVIATA încurajează deschiderea unor conversații atât de necesare cu cei apropiați, despre sănătate, protecție și prevenție”, a declarat Roxana BĂLUȚĂ, Specialist Asigurări de Viață și Sănătate & Coordonator Programe UNSAR.

Barometrul Bunăstării Românilor urmărește evoluția percepției populației asupra principalelor dimensiuni care contribuie la calitatea vieții și completează demersurile dezvoltate în cadrul ABS – Alianța pentru BunăStare, platformă colaborativă dedicată îmbunătățirii bunăstării în România.