Fanii lui Călin Georgescu au devenit violenți și au atacat forțele de ordine în centrul Bucureștiului

Cele câteva sute de fani ai lui Călin Georgescu adunați în centrul vechi al Bucureștiului, în zona Biroului Electoral Central, au devenit violenți. Deși existau indicii că se vor întâmpla astfel de evenimente, forțele de ordine nu i-au dispersat și doar i-au amenințat că vor fi identificați și sancționați.

Protestatarii au dat foc mobilierului stradal și unor copaci decorativi, au aruncat sute de pavele către jandarmi și au început să dea cu petarde. Evenimentele sunt cu atât mai grave cu cât Centrul Vechi este un loc frecventat de mii de bucureșteni și turiști în fiecare seară.

„Nu plecăm”, strigă protestatarii în timp ce aruncă petarde spre jandarmi, iar mașina postului de televiziune Digi 24 a fost răsturnată. Din fericire, nu sunt răniți pentru că nimeni nu se afla în autoturism.

Susținătorii lui Georgescu împinși la violență de un infractor

Horațiu Potra, mercenarul urmărit internațional și cu un mandat de arestare în lipsă pe numele său, a lansat îndemnuri directe la revolte violente și a acuzat o „lovitură de stat” orchestrată de „globaliști”, îndemnând populația să ia măsuri drastice.

„Lovitura de stat din partea globaliștilor continuă!!! Acum trebuie ca toată România să fiarbă!! Cum am spus, cu hoții aceștia nu rezolvi nimic!”, a scris Potra, incitând la acțiuni violente împotriva autorităților.