Federația Silva avertizează: Ministerul Mediului insistă pe un proiect greșit privind ”reforma” Romsilva

De ce insistă ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să mențină un proiect greșit pentru reforma Romsilva? Ce interese sunt în joc?

De la începutul acestui an, conducerea ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor își dorește promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern care privește reorganizarea (reformarea) Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Numai că proiectul este greșit din toate punctele de vedere – legal, managerial, silvic. În aceste condiții, este de neînțeles insistența ministerului pentru promovarea acestuia!

Pentru a obține un relativ sprijin public, politicienii aflați în fruntea ministerului în aceste ultime opt luni au declanșat o veritabilă campanie de denigrare a silvicultorilor și a regiei. Campania de comunicare a pornit de la câteva cazuri reale ale câtorva directori care au beneficiat de bonusuri mari la ieșirea la pensie. Dar aceste cazuri sunt excepții, iar corectarea unor astfel de situații se putea face repede și ușor.

În realitate, insistența prezentării deformate a muncii și a drepturilor silvicultorilor a servit ca pretext pentru a impune reorganizarea administratorului pădurilor statului, RNP Romsilva. Înarmați cu imaginea falsă creată astfel, politicienii au introdus în circuitul de legiferare un proiect de Hotărâre de Guvern de „reformare” a regiei. Din păcate pentru silvicultura românească, dar și pentru întreaga societate românească, acest proiect este greșit!

Cei doi politicieni care au condus ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în ultima perioadă de timp nu sunt silvicultori. Nu au nicio legătură cu acest sector de activitate, prin urmare nu puteau susține direct reperele profesionale ale unui astfel de proiect de HG. Au preferat să facă jocuri de imagine, considerând probabil că exercițiile de comunicare, postările pe rețele de socializare sau aparițiile la televiziuni și în presă țin loc de cunoaștere. S-a dovedit că s-au înșelat!

Proiectul de „reformă” a fost desființat de Ministerul Justiției, care a constatat că proiectul ministerului conține erori de substanță, nu respectă legislația și nu poate fi promovat în forma actuală! Ministerul Justiției a cerut refacerea proiectului de Hotărâre de Guvern.

Faptul că proiectul este greșit l-au spus și specialiștii în silvicultură care au participat la consultările organizate de minister. Proiectul nu are niciun studiu la bază, nu permite anticiparea performanțelor regiei, îngreunează munca silvicultorilor și nu se pliază pe coordonatele noului Cod Silvic din România. Din perspectiva Federației SILVA, proiectul, așa cum arată azi, pune în pericol pentru început cel puțin 500 de locuri de muncă. Și nu este vorba de directori!

Știind toate aceste lucruri și având asigurarea că toți actorii interesați de soarta Romsilva și a pădurilor statului sunt dispuși să colaboreze pentru îmbunătățirea și eficientizarea activității Romsilva, este de neînțeles de ce ministerul insistă pe această variantă de „reformă”? În loc să facă un proiect de HG bun, profesionist și cu deplina respectare a legilor, ministerul promovează cu insistență un proiect care nu corespunde din niciun punct de vedere.

Oare de ce preferă ministerul un proiect greșit și nu acceptă refacerea acestuia și sprijinul specialiștilor? Cum pot niște oameni cu funcții de mare răspundere în stat să crească riscul prăbușirii RNP Romsilva, în loc să îl micșoreze? Adoptarea unui proiect eronat de reorganizare a Romsilva exact asta face: crește riscul distrugerii regiei.

Romsilva administrează 3,1 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea statului. Are cantoane, cabane, păstrăvării, centre de colectare și prelucrare a fructelor de pădure. Are un hotel de 4 stele în București, are parcuri naționale și are herghelii de cai de rasă de o valoare inestimabilă. Toate acestea se află, deocamdată, în proprietatea statului și așa trebuie să rămână!

Dacă privim dincolo de exercițiile de comunicare ale miniștrilor, dincolo de video-urile, textele și tricourile inscripționate propagandistic, vedem valoarea Romsilva. Doborârea administratorului acestei resurse uriașe a României – pădurea – va duce la apariția altor entități dispuse să își asume administrarea acesteia. Insistența unor nespecialiști de a promova un proiect greșit se poate explica doar prin dorința acestora de a face loc în piață și altor organizații – firme sau ONG-uri – care să administreze, total sau parțial, această uriașă avere a României.

Dacă asta este intenția guvernului României, să o comunice direct! Nu să deturneze atenția oamenilor cu exerciții de comunicare agresive, nu denigrând sectorul silvic, nu inventând false bătălii pentru microfon în timpul unui miting sindical. Nu pretinzând transparență și ascunzând în același timp numele și prenumele celor care au scris acel proiect greșit. Chiar așa, oare cine sunt autorii acelui document penibil?

Soluția pentru îndreptarea acestei situații este extrem de simplă: scrierea unui proiect de reformă nou, la care să lucreze specialiști, care să respecte legislația și regulile managementului. Federația SILVA a cerut de la bun început constituirea unui grup de lucru care să elaboreze acest proiect. Nu e nici greu, nici nu durează mult. Într-o lună, o echipă de profesioniști poate livra un astfel de proiect. De ce să refuzi să faci lucrurile corect?

Silviu GEANĂ, Lider Federația SILVA