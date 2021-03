Femeile cu funcţii de conducere din România sunt plătite mai puţin decât bărbaţii

Studiu Deloitte

Femeile cu funcții de conducere din România sunt percepute în continuare ca fiind plătite mai puțin decât omologii lor de sex masculin, potrivit celei mai recente ediții a raportului Deloitte „Careers with equal opportunities: women in leadership roles”, în ciuda faptului că România înregistrează al doilea cel mai mic procent privind diferențele de remunerare între femei și bărbați (3,3%) din rândul statele UE, după Luxemburg, potrivit Eurostat. Mai mult de trei sferturi dintre respondenți au menționat că această situație este întâlnită des sau foarte des în mediul de business local. Studiul subliniază, de asemenea, că femeile continuă să fie promovate mai rar decât bărbații, 63% dintre respondenți afirmând că acest lucru are loc des sau foarte des. Explicația poate fi legată de faptul că concediul de maternitate este perceput ca un dezavantaj pentru parcursul carierei femeilor, potrivit opiniilor a 74% dintre respondenți, care au observat această situație des sau foarte des. Sondajul a fost realizat în ​​rândul reprezentanților de sex feminin și masculin care dețin funcții de conducere în România și face parte din programul Deloitte SheXO Club, care se bazează pe construirea unei comunități de afaceri dedicate femeilor cu funcții înalte și care se concentrează pe dezvoltarea următoarei generații de lideri feminini.

Deși femeile și bărbații obțin rezultate financiare similare privind vânzările și profitul businessului, 78% dintre respondenți au în continuare percepția că bărbații au rezultate mai bune în privința avansării în carieră (66%). Pe de altă parte, femeile sunt recunoscute pentru performanțele lor în gestionarea eficientă a resurselor umane (69% dintre respondenți), dezvoltarea personală și dobândirea de noi competențe (56%).

Alexandra Smedoiu

„Schimbarea se produce cu siguranță în ceea ce privește egalitatea de șanse pentru femeile care ocupă funcții de conducere, iar progresele înregistrate în ultimul deceniu ne încurajează să credem că multe obstacole vor fi depășite, iar deschiderea va lua locul prejudecăților. În România, femeile din mediul de business continuă să prospere la locul de muncă și acțiunile lor au avut cu certitudine un efect, întrucât țara noastră a înregistrat una dintre cele mai mari ponderi ale femeilor în funcții de conducere din 2020 în rândul statelor UE (37%), peste media UE”, a spus Alexandra Smedoiu, Partener, Deloitte România, și coordonatorul programului SheXO Club.

De asemenea, sondajul identifică o serie de diferențe între caracteristicile liderilor femei și bărbați. Punctele forte ale femeilor par să fie consecvența (92% dintre respondenți), efectuarea unor sarcini multiple și simultane (90%), onestitatea (82%), comunicarea (79%), precum și empatia și capacitatea de a gestiona echipe mari (78%), în timp ce aspecte precum ușurința de a lua decizii (79%) și abilitățile de conducere (71%) sunt percepute ca fiind specifice bărbaților.

Una dintre cele mai importante schimbări evidențiate de ediția din 2021 a studiului față de cea din 2012 este că aproape jumătate dintre liderii români (46%) preferă o femeie în poziția de director financiar al organizației, comparativ cu doar 26% în 2012. Chiar dacă femeile sunt recunoscute pentru abilitățile lor de directori financiari, ele trebuie să depună un efort mult mai mare decât bărbații pentru a accesa următorul nivel de conducere, 40% dintre respondenți afirmând că este mai ușor pentru bărbați să fie promovați din funcția de director financiar în cea de director general, în timp ce doar 7% estimează că acesta este cazul femeilor.

Studiul Deloitte „Careers with equal opportunities: women in leadership roles“ subliniază percepțiile în ceea ce privește egalitate de șanse dintre femei și bărbați în mediul de afaceri și analizează schimbările apărute în ultimul deceniu în materie de incluziune și diversitate.

Programul SheXO Club, o inițiativă globală a Deloitte lansată în România în 2012, își propune să construiască o comunitate de femei de afaceri care să fie conectată, să crească și să prospere prin crearea unei platforme dedicate schimbului de experiențe. Prin intermediul întâlnirilor, cercetărilor și analizelor destinate clubului, membrele acestuia își vor putea extinde cunoștințele în domenii precum leadership, economie, tendințe globale și modele de afaceri, împărtășind în același timp cele mai bune practici în domeniul diversității și incluziunii.