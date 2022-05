Foloseste-ti creativitatea pentru a face cadoul perfect!

Nu conteaza ca se apropie ziua de nastere a unui prieten de-o viata, sau a unei persoane cu care cineva a facut de curand cunostinta.

Indiferent de vechimea relatiei de prietenie dintre cei doi, cand vine vorba de cadouri, majoritatea oamenilor pun creativitatea pe primul loc.

Gasirea si oferirea cadoului perfect este un gest mai mereu la fel de satisfacator precum primirea cadoului.

E adevarat ce se spune: o poza valoreaza cat 1000 de cuvinte. Tocmai de aceea, un cadou poate fi alcatuit din mai multe poze, care sa-l ajute pe cel care a confectionat colajul sa-si exprime toate gandurile si sentimentele fata de sarbatorit.

Un colaj, atunci cand este folosit in mod inteligent, poate sa puna in prim-plan intreaga poveste de viata a unei persoane. Pentru persoanele care au atins o anumita varsta se poate face un colaj care sa exprime acest lucru, surprinzand momente din copilarie, adolesecenta, viata de adult si cum arata in prezent.

Care este cea mai buna metoda prin care poti confectiona un colaj de poze?

De aceea tot mai multe persoane aleg sa-si surprinda prietenii cu rame foto personalizate, care sa surprinda cele mai importante momente din perioada in care s-au cunoscut. Nu exista o regula anume cu privire la tipul de poze ce trebuie alese pentru a face un colaj reusit, dar in general, este vorba de poze din diferite iesiri, zile de nastere sau evenimente similare.

O idee creativa, care va incanta pe toata lumea este rama foto personalizata cu un colaj din sase poze si ceas in forma de copac. Cele sase poze vor fi distribuite in mod egal, astfel ca aspectul ramei va fi unul simetric. Culoarea ramei este alba, asa ca pozele folosite pot fi atat colorate, cat si in varianta alb-negru, iar aspectul ei va fi la fel de placut.

Nu doar ca arata superb, dar ceasul decorat cu niste floricele roz din centrul colajului functioneaza ca orice ceas normal. Tocmai de aceea, persoanele care se decid sa aleaga acest model ii vor putea oferi sarbatoritului un cadou practic, elegant si perfect de asezat in dormitor sau in camera de zi a locuintei sale.

Un astfel de cadou este perfect la orice aniversare!

Indragostitii au oportunitatea sa selecteze cele mai importante momente din cadrul relatiei, ca mai apoi sa le uneasca prin intermediul unei rame frumos decorate. Exemple de poze ce pot fi folosite intr-un astfel de colaj sunt poze de la prima intalnire, prima excursie facuta impreuna etc.

Cuplurile care nu vor sa se axeze doar pe cuvinte si vor sa adauge si una sau doua declaratii de dragoste, pot alege un model care le permite acest lucru. Astfel, textul de pe modelul dat exemplu va fi editat, incat sa se potriveasca nevoilor oricarui cuplu.

Prin urmare, o idee de cadou la care oricine poate apela atunci cand doreste sa-si surprinda prietenii este o rama foto personalizata in care vor fi surprinse diferite momente speciale din viata sarbatoritului, alaturi de cei dragi.