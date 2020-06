Avantajele aduse de cele mai moderne tehnici de broderie

Broderiile sunt intalnite in toate culturile lumii si reprezinta o adevarata arta prin care materialele textile pot fi personalizate. De aici se deschid usile catre nenumarate oportunitati, iar Brodara asigura conditiile ideale in acest sens. Fie ca vrei sa promovezi un business sau pur si simplu sa personalizezi niste textile, la Brodara te asteapta echipa potrivita care dispune de experienta necesara si care se foloseste de aparatura de ultima generatie pentru a atinge cele mai mari performante.

Brandurile care doresc sa se promoveze au sansa de alege din mai multe tipuri de broderii care sa evidentieze calitatea si profesionalismul. Fie ca vorbim de emble, logo-uri, motto-uri, exista libertate deplina atunci cand vine vorba de ideile puse in practica si totul difera de la un context la altul in functie de preferinte.

Broderia efectuata direct pe materialele textile este o optiune foarte populara in cazul echipamentelor de lucru, salopetelor si uniformelor pentru ca fiecare cusatura se realizeaza direct pe material, fapt care asigura un plus de rezistenta pentru o durata mai mare de timp. Clientii beneficiaza de toata flexibilitatea de care au nevoie si pot alege ca broderiile sa fie efectuate pe piept, maneci, umeri, spate si nu numai.

Emblemele brodate sunt la mare cautare, acestea fiind efectuate prin tot felul de tehnici in functie de fiecare situatie in parte si de cerintele impuse de catre clienti. Amintim aici de ecusoane, embleme, logo-uri, badge-uri si tot felul de alte materiale promotionale pe care le poti folosi in diferite contexte. Clientii pot alege si din mai multe modalitati de aplicare in functie de preferinte, printre acestea numarandu-se coaserea directa pe materialul textil, velcro sau scaiul, fie adezivul temporar.

Broderiile sunt efectuate in functie de ideile clientilor si materialele trimise de acestia, fie sunt create de la zero de catre expertii in grafica ai Brodara, iar indiferent de optiunea aleasa, rezultatele sunt intotdeauna cele mai grozave. Aici sunt disponibile si cateva tipuri de broderii speciale care se bucura de o mare popularitate, iar acestea sunt realizate prin diferite tehnici. Unul dintre acestea este cel realizat prin aplicarea unei portiuni de material textil peste cel pregatit pentru brodare, ocazie cu care se ajunge la un fundal diferit, insa fara ca acea suprafata sa fi fost brodata.

Si broderia cu efect 3D este o varianta foarte des intalnita, fiind unul din asii din maneca ai Brodara. Procedura folosita presupune suprapunerea unui material special realizat din spuma cu materialul pregatit pentru brodare, ocazie cu care se ajunge la o reliefare vizibila. Rezultatul are un impact major nu doar din punct de vedere estetic, ci si la atingere.

Ai toate motivele pentru care sa te interesezi de brodarea a diferite materiale textile, aceasta fiind poate cea mai potrivita tehnica de personalizare. Bineinteles, exista si altele, insa acestea nu se ridica la nivelul performantelor aduse de broderie care e superioara din orice punct de vedere, arata mai bine, rezista in timp in cele mai bune conditii si nici nu necesita niciun fel de intretinere.

Preturile sunt mici, ceea ce presupune ca nu e nevoie de un important efort din punct de vedere financiar pentru realizarea unor broderii de cea mai buna calitate. Acestea pot fi aplicate pe tot felul de materiale textile, incepand de la tricouri simple sau polo, camasi, veste, sepci, hanorace, dar si tot felul de echipamente, uniforme si nu numai.

Ocazia este ideala pentru toate business-urile care vor sa se promoveze si sa ajunga in fata publicului potrivit, sa inspire incredere si profesionalism. De-a lungul timpului Brodara a colaborat cu afaceri din toate domeniile posibile, astfel ca nu sunt impuse limite, fie ca vorbim de saloane de infrumusetare, sali de fitness, cabinete de kinetoterapie, farmacii si nu numai. Posibilitatile sunt nenumarate, asa ca nu se impun limite cu privire la ideile care se doresc a prinde viata.

Echipa Brodara dispune de experienta necesara pentru a ajunge la cele mai bune rezultate si pentru a onora toate comenzile indiferent de volumul de munca. Mai mult, aici se foloseste doar aparatura de ultima generatie care asigura precizie maxima si eficienta. Atentia la detalii este cea care face diferenta, iar oricine apeleaza la Brodara are doar de castigat, fie ca vorbim de business-uri, institutii, ONG-uri si nu numai.