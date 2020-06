Principalele motive pentru a investi in cani personalizate

Oferta de cani personalizate termosensibileeste extrem de variata in ziua de azi, pentru ca oricine isi doreste propria cana sau ceasca, din care sa isi consume cu placere cafeaua, ceaiul, sucul sau limonada acasa sau la birou. Canile personalizate pot fi comandate pentru fiecare membru al familiei in parte cu ocazia unei sarbatori sau unei aniversari, dar si fara a exista o ocazie speciala.

Astfel, copiii isi vor bea mai cu pofta dimineata cacao cu lapte sau ceaiul pregatit de parinti, adultii isi vor sorbi cu mai mult drag cafeaua sau ceaiul. In mod cert nimeni nu se va teme ca a gresit cana, in conditiile in care toata lumea bea acelasi lucru, dar din cani inscriptionate diferit.

Ce tip de cani personalizate se potriveste nevoilor tale?

Canile personalizate reprezinta o investitie ideala in familie, dar si la birou. Cu diferite ocazii, precum aniversarea unei frumoase varste de cand functioneaza compania, angajatorii pot alege sa comande pentru fiecare angajat in parte care isi petrece pauza de masa in birou o cana personalizata cu numele si functia, cu logo-ul companiei, sau chiar cu o fotografie si numele, astfel incat sa le fie mult mai usor sa isi recunoasca propria cana.

Oferta magazinului online Printbu.ro care face personalizari ale diferitelor obiecte, include cani personalizate simple, termosensibile, sidefate, cu maner in forma de inima, cani windsor, din sticla mata, fosforescente, de cafea, cu mesaje, precum “I love you” sau “Happy Birthday”.

Canile personalizate cu maner in forma de inima si termosensibile sunt la mare cautare, indeosebi inainte de Dragobete sau de Valentine’s Day. Acestea sunt simple, negre, au o fotografie cu doi indragostiti dansand si imbratisandu-se, iar cand se toarna lichid fierbinte, apare fotografia aleasa de catre clientii care au optat pentru serviciile de personalizare.

Canile personalizate simple sunt si cele mai ieftine, sunt foarte rezistente si reprezinta o varianta ideala de cadou pentru ca pot fi personalizate cu fotografii si cu mesaje frumoase, cu nume sau cu date importante, in functie de alegerea fiecarui client in parte. Canile personalizate sidefate arata foarte bine, sunt o varianta de cadou eleganta si sunt, cu siguranta, extrem de apreciate de catre cei care le primesc.

In general, tendinta generala in privinta canilor personalizate este alegerea variantei termosensibile, care isi schimba forma si aspectul atunci cand intra in contact cu un lichid cald, fie ca este vorba de lapte, ceai, cafea sau alte lichide fierbinti. De asemenea, in functie de tema unui anumit eveniment, exista multiple modele de cani ce pot fi personalizate.

Cu certitudine, canile personalizate reprezinta un cadou perfect atat pentru cei mici, cat si pentru cei mari, atat pentru copiii care se vor bucura sa aiba propria lor canuta din care sa isi bea ceaiul sau laptele dimineata si sa se poata admira in poza, cat si pentru adultii care vor rememora mereu amintiri placute atunci cand beau din cana personalizata.