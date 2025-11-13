Extern

G7 cere un armistiţiu „de urgenţă” în Ucraina după ce negocierile în acest sens sunt într-un punct mort

Magda Dragu
Autor Magda Dragu

G7 cere un armistiţiu este necesar ”de urgenţă” în Ucraina, după aproape patru ani de război, în urma unei reuniuni în Canada a miniştrilor de Externe, în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort, relatează AFP.

Reprezentanţii Statelor Unite, Franţei, Canadei, Italiei, Germaniei, Regatului Unit şi Japoniei îşi reiterează în acest comunicat comun ”susţinerea de neclintit” a Ucrainei şi faţă de suveranitatea ucraineană.

”Frontierele internaţionale nu trebuie să fie modificate cu forţa”, subliniază miniştrii de Externe ai statelor membre G7.

Distribuie articolul
Articolul anterior 335 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European
Articolul următor Spărgătorul de nuci, Callas – Oana Pellea, Don Giovanni și Povestirile lui Hoffmann, în a doua parte a lunii noiembrie pe scena Operei Naționale București
Un comentariu

  • ”Frontierele internaţionale nu trebuie să fie modificate cu forţa”, subliniază miniştrii de Externe ai statelor membre G7.

    Doar frontierele internationale ale Serbiei pot fi modificate cu forta.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Filmul documentar „Șapte zile care au schimbat secolul” a ajuns în Casa Europei din Belgrad
Actualitate
Atac zero-day pe Samsung Galaxy: telefoane compromise printr-o simplă imagine WhatsApp
IT
Documente interne: Meta câștigă miliarde din reclame pentru escrocherii, în timp ce utilizatorii devin tot mai expuși
IT

Citește și