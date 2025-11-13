G7 cere un armistiţiu „de urgenţă” în Ucraina după ce negocierile în acest sens sunt într-un punct mort

G7 cere un armistiţiu este necesar ”de urgenţă” în Ucraina, după aproape patru ani de război, în urma unei reuniuni în Canada a miniştrilor de Externe, în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort, relatează AFP.

Reprezentanţii Statelor Unite, Franţei, Canadei, Italiei, Germaniei, Regatului Unit şi Japoniei îşi reiterează în acest comunicat comun ”susţinerea de neclintit” a Ucrainei şi faţă de suveranitatea ucraineană.

”Frontierele internaţionale nu trebuie să fie modificate cu forţa”, subliniază miniştrii de Externe ai statelor membre G7.