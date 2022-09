History Channel lansează prima producție românească, serialul documentar „Misterul aurului dacic”

History Channel anunță lansarea primei sale producții românești, „Misterul Aurului Dacic”, un show hibrid docu-reality cu peisaje fermecătoare, reconstituiri istorice și povești pline de magie. În rolurile principale ale acestei aventuri se află cunoscutul actor Paul Ipate și aventuriera Simina Cernat. Premiera primului episod va avea loc pe 31 octombrie, de la ora 21:00, potrivit unui comunicat de presă.

„Misterul Aurului Dacic este prima producție locală pe scară largă în România. Povestea fascinantă a aurului dacic îi va duce pe telespectatori în miezul istoriei și identității românești, încă plină de întrebări și mistere, mergând dincolo de cărțile de istorie și narațiunile oficiale. Misterul Aurului Dacic marchează o etapă importantă în parcursul History Channel de a pune în prim-plan personaje și evenimente semnificative din istoria României”, a declarat Izabella Wiley, General Manager A+E Networks CEE.

Pornind de la Roma antică și sfârșind până în albiile râurilor din jurul Sarmizegetusei, „Stonehenge-ul” României, cei doi exploratori se întâlnesc cu experți locali și căutători de aur și care s-au cufundat în misterele și pământurile unde astăzi se află cele mai mari rezerve de aur din Europa. Telespectatorii îi vor vedea pe Paul și Simina în grote, râuri, păduri adânci și mine abandonate, dar și la înălțime, ghidați de tehnologia cu infraroșu.

Cu determinare și umor, cei doi discută cu istoricii autohtoni care au inspectat cu atenție aurul, artefactele, bijuteriile, monede și comorile dacice, încercând să caute răspunsuri la diverse întrebări: Cum au călătorit 160 de tone de aur pe o distanță de peste 1.000 de kilometri prin ținuturi sălbatice cu 2000 de ani în urmă? Paul și Simina stau de vorbă cu experți mondiali din Italia, Germania și România despre tezaurul nedescoperit și despre triburile dacice nemiloase care au dispărut de pe aceste meleaguri, aproape fără urmă. Reconstituirile istorice readuc la viață evenimentele și mitologia obscură din vremurile Daciei Antice.

Cel de-al treilea episod pune în lumină descoperire a 13 brățări de aur care în urmă cu un deceniu au fascinat lumea artei de la New York până la Londra. În prezent, cele 11 brățări rămase dispărute ridică întrebări dificile care au pus în dificultate Interpolul și vânătorii de recompense din întreaga lume: unde sunt ele astăzi?

„Aurul transilvănean a fost puțul de aur pentru Roma Antică. Astăzi, rămâne cea mai mare mină de aur din Europa. Povestea noastră este povestea oamenilor care au dezgropat-o acum 2000 de ani, a celor care au apărat-o cu prețul vieții sau care au căzut victime ale blestemului aurului, precum și a celor care astăzi caută comorile sclipitoare încă nedescoperite”, a subliniat John M. Florescu, producătorul executiv al emisiunii.

„Serialul este un hibrid între realitate și documentar. Am făcut-o astfel pentru ca oamenii să înțeleagă că ceea ce am trăit acolo și întâlnirile pe care le-am avut sunt reale. Am vrut, de asemenea, să-i dăm o notă familiară, nu vrem să fie desprins dintr-un manual de istorie. Și vrem să le arătăm oamenilor că este un subiect mult mai fascinant decât își pot imagina. În opinia mea, cultura dacică este cel puțin la fel de importantă ca cea incașă, egipteană sau sumeriană sau orice alt mare imperiu sau mare civilizație care a existat pe fața pământului. Sunt atât de multe de descoperit și atât de puține lucruri pe care nu le știm despre ei… este încă o civilizație ascunsă”, remarcă Paul Ipate.

„Sper că telespectatorii vor rămâne cu curiozitatea de a cerceta mai departe acest mister. Am intervievat oameni foarte diferiți, de profesii diferite, care au adus încă o piesă, au contribuit cu încă o mică parte la dezlegarea acestui mister. Dar sunt o mulțime de întrebări la care nu avem răspunsuri, iar cei de acasă se pot întreba ce s-a întâmplat cu brățările dacice, cum erau cu adevărat dacii și cum ne-a afectat această istorie. Sper ca fiecare să rămână cu cel puțin una sau mai multe întrebări și să afle ceva ce nu știau despre daci și aurul lor”, a adăugat Simina Cernat.

Alăturați-vă actorului și pasionatului de istorie Paul Ipate și aventurierei Simina Cernat în această călătorie în trei părți în căutarea comorilor dacice pierdute, a locurilor secrete în care sunt ascunse tone de aur, precum și a blestemelor mortale care i-au lovit pe cei care au săpat prea adânc.

Seria este produsă de Chainsaw Film Productions

Producător Executiv: John Florescu

Regizor: Marin Dinescu

Paul Ipate, absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale București, este cunoscut pentru rolurile din Hârtia va fi albastră, California Dreamin’, Portretul unui tânăr luptător.

Simina Cernat, autoarea jurnalului de călătorii Samsara, aventurieră și povestitoare, este o nomadă care a petrecut 6 ani în Asia, vizitând peste 16 țări. A escaladat munți, a traversat jungle și a întâlnit triburi. A suferit în același timp de febră Dengue și febră tifoidă și a supraviețuit. În prezent, ea organizează drumeții în Himalaya pentru grupuri mici de 2-3 ori pe an, cu activități sportive precum trekking și rafting.