Horváth a încheiat 2021 cu o cifră de afaceri cu circa 30% mai mare decât în 2020

– Compania a finalizat anul trecut cu o cifră de afaceri de aproximativ 5,4 milioane euro;

– Rezultatul este datorat evoluției ascendente a pieței și expertizei companiei în transformarea digitală, organizațională și ecologică – provocări actuale în mai multe industrii;

– Horváth își propune dublarea cifrei de afaceri și a numărului de angajați, în următorii 4 ani.

Horváth, unul dintre cei mai importanți jucători locali și internaționali pe piața consultanței în management, anunță că a încheiat 2021 cu o cifră de afaceri de aproximativ 5,4 milioane euro, după ce a recuperat pierderile din pandemie. Cifra este de trei ori mai mare decât valoarea înregistrată cu cinci ani în urmă, respectiv cu circa 30% mai ridicată față de 2020.

Creșterea a fost impulsionată de mai mulți factori. În primul rând piața a avut o evoluție neașteptată, în sens pozitiv. A existat o cerere de soluții pentru transformare digitală, organizațională si ecologică unde Horváth are o expertiză vastă. În plus, biroul din București s-a transformat într-un hub regional deservind clienți din zona balcanică iar consultanții din București au contribuit semnificativ in livrarea de proiecte internaționale, în special în spațiul german si în Orientul Mijlociu.

„Pentru multe companii, schimbarea reprezintă «noua normalitate». Succesul nostru în livrarea proiectelor de transformare vine din expertiza vastă pe care o avem la nivel de grup și pe care o adaptăm la nivel local”, a declarat Kurt Weber, Director General Horváth România.

Pentru viitor, compania își propune o creștere la fel de ambițioasă – o dublare a cifrei de afaceri în următorii 4 ani dar și o dublare a numărului de angajați.

„Momentan ne aflăm în plină tranziție energetică, astfel încât companiile din toate industriile se confruntă cu provocarea eliminării carbonului din întregul lanț valoric și înlocuirea acestuia cu hidrogenul verde și energii regenerabile. Această temă are o rezonanță din ce în ce mai mare, mai ales în contextul creșterii numărului de programe de fonduri ce pot fi accesate în următorii ani. Pe de altă parte, tot mai multe companii își doresc o abordare de ansamblu a transformării digitale, cu focus pe digitalizarea proceselor cheie. În plus, organizațiile trebuie să devină mai rezistente la șocuri, să demonstreze o adaptabilitate mai mare pentru asigurarea propriei prosperități și competitivități, astfel ne așteptăm la o nevoie accentuată de eficientizare și creștere a profitabilității”, punctează Kurt Weber.