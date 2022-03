Huawei Matebook D14, o alegere ideala pentru productivitate

Huawei MateBook D 14 ar trebui sa fie luat in considerare de catre orice persoana care isi doreste sa fie productiva atunci cand foloseste un dispozitiv, in special de cei pentru care suma investita in astfel de dispozitive este o prioritate.

Huawei a lansat o gama de produse foarte populara pe piata, iar printre telefoanele pliabile si laptopurile flagship colorate in mod unic, este posibil sa fi ratat dezvaluirea unor noi mid-rangeri: MateBook D 14.

Performantele Huawei Matebook D14

Huawei MateBook D 14 se evidentiaza printr-un pret accesibil, alaturi de cateva componente interesante si competitive in comparatie cu ultrabook-urile emblematice, creand o oferta atragatoare pentru cei care nu vor sa investeasca prea mult in dispozitivele lor.

Designul

Carcasa metalica a lui MateBook D 14 este la fel de subtire si minimalista ca inainte. Datorita ramelor subtiri, camera web ramane ascunsa sub tastatura, iar cititorul de amprente este invizibil si integrat perfect in butonul de alimentare. Cu o greutate de 1,4 kg si o grosime de doar 16 mm, este unul dintre cele mai usoare si mai subtiri dispozitive lansate de Huawei.

Performanta

Huawei matebook d14 i3 și i5 sunt 2 versiuni disponibile pentru tine. Ambele procesoare oferă o performanță bună pentru huawei matebook d14. Modelul i five este o alegere mai bună dacă doriți mai multă putere. Huawei matebook d14 vine, de asemenea, cu un Integrata Intel UHD Graphics. Această placă grafică dedicată vă va permite să vă bucurați de unele jocuri și de alte activități solicitante din punct de vedere grafic. În ceea ce privește spațiul de stocare huawei matebook d14, dispozitivul vine cu un SSD PCIe NVMe de 256 GB. Acest lucru ar trebui să fie suficient pentru majoritatea utilizatorilor, dar dacă aveți nevoie de mai mult spațiu, puteți oricând să faceți upgrade la o unitate de capacitate mai mare.

Securitatea

In ceea ce priveste securitatea, pe langa TPM, notebook-ul ofera un cititor de amprente integrat in butonul de alimentare, datorita caruia MateBook D 14 poate fi deblocat foarte rapid si fiabil, fara intarzieri.

Durata de viata a bateriei

Huawei Matebook D14 oferă o durată de viață excelentă a bateriei pentru un laptop de zi cu zi. Acesta vine cu o baterie de 56Wh care oferă până la 12 ore de utilizare la o singură încărcare. Acest lucru înseamnă că puteți utiliza cu ușurință laptopul pentru sarcinile de zi cu zi, fără a vă face griji că veți rămâne fără baterie.

Estetica Huawei Matebook D14

Tastatura MateBook D 14 este potrivita pentru sesiuni extinse de tastare. De asemenea, dispune de o lumina de fundal in doua trepte care lumineaza tastatura in intuneric, fara a orbi inutil utilizatorul. Touchpad-ul permite navigarea precisa a indicatorului mouse-ului. Operatiunile de drag & drop pot fi realizate fara efort datorita suprafetei sale netede.

Display-ul IPS de 14 inchi al lui MateBook D 14 ruleaza la o rezolutie nativa de 1920×1080. Luminozitatea sa maxima a fost masurata la 250 nits, cu o distributie a luminozitatii de 94%. La niveluri de luminozitate de 30% si mai jos am gasit PWM palpaind la o frecventa de 25.000 Hz. Aceasta frecventa este suficient de mare pentru a evita dureri oculare si alte probleme la utilizatorii sensibili.

Concluzie

Huawei Matebook D14 este un laptop puternic și bine dotat, excelent pentru utilizarea zilnică. Are un procesor rapid, spațiu de stocare suficient și un ecran clar. Matebook D14 este o alegere excelentă pentru oricine este în căutarea unui nou laptop.