Iata cum poti sa igienizezi casa precum o firma de curatenie profesionista

Esti obosit, stresat si cateodata prost dispus. Abia astepti sa ajungi acasa, sa te relaxezi si sa te bucuri de timpul liber. Insa, acasa ai parte de alta surpriza neplacuta care se adauga la restul lucrurilor ce te apasa: in casa este dezordine.

Daca si tu te regasesti in scenariul acesta, trebuie sa stii ca ai doua optiuni pentru ca aceasta activitate sa nu adauge la stresul pe care deja il resimti: fie apelezi la servicii profesionale de curatenie, fie iti schimbi abordarea si felul in care te raportezi la curatenie. Iata cateva sfaturi despre cum poti sa faci curatenie eficient si fara stres!

1. Imparte casa in sectiuni

Atunci cand apelezi la o firma de curatenie, vei observa faptul ca specialistii vor incepe curatenia dintr-o anumita parte a casei. Urmeaza-le exemplul. In primul rand, curatenia este o activitate care se face in familie. De aceea, roaga membrii familiei sa te ajute si desemneaza cate o persoana in cate o zona a casei. Vei observa ca lucrurile vor merge mult mai repede in echipa. In plus, aceasta poate fi o activitate distractiva. Nu te opreste nimeni sa pui o muzica energica pe fundal care sa inspire.

2. Mai des inseamna mai eficient

In cazul in care inca nu ai apelat la o firma curatenie, exista o strategie pe care poti sa o aplici. Majoritatea oamenilor fac greseala de a ignora spatiile care se curata greu si amana momentul igienizarii. Atunci cand e momentul curateniei, acestia se simt descumpaniti de faptul ca trebuie sa dedice un timp suplimentar acelor locuri greu de curatat.

Insa, daca iti faci o rutina din a curata acele spatii in mod frecvent, nu vei resimti stresul unei curatenii generale si consumatoare de timp. Unele locuri din bucatarie, din baie, spatiile din biblioteca, chiar si un birou aglomerat, toate acestea reprezinta spatii care sunt ignorate pana in momentul in care se pune problema unei curatenii generale.

3. Renunta la ideea de curatenie generala

Doar o firma de curatenie poate realiza o curatenie generala cu adevarat eficienta. Iar asta se datoreaza faptului ca specialistii au experienta indelungata in domeniu. Ei stiu metode eficiente de curatare si igienizare si folosesc produse specializate. In cazul in care vrei sa te ocupi singur de acest aspect, ar fi indicat sa mentii tot timpul o curatenie in casa.

Astfel, in acele perioade ale anului in care toata lumea intra in “frenezia curateniei”, tu vei avea doar mici corectii de facut. A mentine o curatenie constanta este un lucru usor de facut daca devine obisnuinta. Asa cum iti intra in rutina o sumedenie de gesturi pe care le faci zilnic, la fel se va intampla si cu tot ceea ce presupune curatenia.

4. Apeleaza la specialisti

