Identităţi etnice şi digitale – Filme austriece la Festivalul Filmului European 2022

Festivalul Filmului European revine în fața spectatorilor din sălile de cinema după doi ani de proiecții exclusiv online. Cea de-a 26-a ediție FFE va avea loc la București în perioada 5 – 11 mai (Cinema Elvire Popesco și Cinemateca Eforie) și la Timișoara, pe 10 mai, unde evenimentul va fi marcat printr-o gală, de Ziua Europei. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și al EUNIC România, în parteneriat cu ambasadele, centrele și institutele culturale europene active în România. În cadrul FFE, Forumul Cultural Austriac prezintă două producții ce tratează teme de actualitate stringentă – filmul în premieră pe țară „The Trouble with Being Born” (Problema de a fi viu) al regizoarei Sandra Wollner (07.05.2022, ora 16.00, Cinemateca Eforie, Strada Eforie 2, București), precum și o proiecție specială a documentarului „The Last Austrians” (Ultimii austrieci) de Lukas Pitscheider (06.05.2022, ora 18.30, Cinema Elvire Popesco, Bd. Dacia 77, București).

The Trouble with Being Born – 07.05.2022, ora 16.00, Cinemateca Eforie, Strada Eforie 2, București

Austria/Germania 2020 I Premieră pe țară I 94 Min I subtitrare în limbile română şi engleză

Bilete – https://eventbook.ro/film/bilete-ffe-2022-problema-de-a-fi-viu

Mecanică și obiecte ca substitute pentru sentimente, în societăți ai căror membri își doresc doar stabilitate pentru propriile vieți, fără eșecuri sau emoții negative puternice. De la această premisă pornește filmul „The Trouble with Being Born” (Problema de a fi viu) de Sandra Wollner (2020), prezentat în premieră în România de Forumul Cultural Austriac, în cadrul programelor sale dedicate umanismului digital.

Elli este un android care își petrece zilele în preajma unui bărbat pe care îl numește tată. Împreună, cei doi navighează printre clipele, orele și zilele unei veri ce pare nesfârșită. În timpul zilei, înoată în piscină, iar noaptea el o duce la culcare. Elli împarte cu tatăl ei propriile lui amintiri și orice altceva ce el o programează să-și amintească. Amintiri care înseamnă totul pentru el, dar absolut nimic pentru ea. Într-o noapte, ea pleacă în pădure urmărind o chemare din depărtare. Povestea unei mașini și a fantomelor pe care le purtăm, cu toții, în noi înșine.

„Mă fascinează ceea ce se ascunde în spatele structurii realității (acea structură care este, în esență, o ficțiune umană; o ficțiune de care se pare că avem nevoie pentru a ne trăi viața). Creatura din acest film nu are nevoie de o astfel de ficțiune. Nu s-a născut niciodată, nu-și va pune niciodată întrebări despre originile sale sau despre originea lumii și nu are nevoie de niciun sfârșit și de niciun început. Iar toate semnele exterioare pe care i le atribuim – sex, vârstă, afecțiune și identitate – rămân arbitrare și trecătoare”, explică regizoarea Sandra Wollner.

The Last Austrians – 06.05.2022, ora 18.30, Cinema Elvire Popesco, Bd. Dacia 77, București

Austria/Ucraina 2020 I 85 Min I subtitrare în limbile română și engleză

Bilete – https://eventbook.ro/film/bilete-ffe-2022-ultimii-austrieci

Pe lângă selecția de filme europene de ficțiune, directorul artistic al celei de-a 26-a ediții a Festivalului Filmului European, criticul de film Cătălin Olaru, propune și o secțiune specială dedicată filmelor ucrainene sau despre Ucraina contemporană.

Identități sub semnul întrebării și comunități care se destramă – documentarul „The Last Austrians” (Ultimii austrieci) de Lukas Pitscheider (2020) prezintă situația descendenților etnicilor austrieci rămași în regiunea Transcarpatia din Ucraina, după destrămarea monarhiei austro-ungare, dar și chestiunea integrării minorităților în Europa. Această proiecție specială este oferită de Forumul Cultural Austriac cu sprijinul Alpin Film Festival de la Brașov.

Königsfeld este un sat locuit de austrieci situat în mijlocul Carpaților ucraineni. Așezarea este înconjurată de o pădure deasă care se întinde cât vezi cu ochii. Camioanele încărcate cu bușteni se întrec pe drumul plin de hârtoape din apropiere. Lemnul este materialul dominant din sat, arhitectura caselor din Königsfeld amintind de Austria alpină. Majoritatea celor în vârstă privesc prezentul cu o oarecare nostalgie.

„În secolul al 18-lea, strămoșii locuitorilor austrieci au fost mutați de monarhia habsburgică de atunci din vestul în estul imperiului. Astăzi, comunitatea vorbitoare de limbă germană mai numără doar câteva zeci de membri. În anii 1990, majoritatea populației germanofone a emigrat în occident, iar casele lor au fost preluate în mare parte de locuitori din satele învecinate. „A emigra sau a rămâne?” este și astăzi cea mai importantă întrebare din zonă. În timp ce migrația pare a fi singura cale de supraviețuire pentru unii membri ai comunității, alții își pun toate speranțele în revitalizarea zonei grație turismului. Viețile și deciziile a patru protagoniști precum și cadrul mai larg, al familiilor acestora, au fost urmărite de echipa filmului, pe o perioadă de trei ani”, precizează regizorul Lukas Pitscheider.