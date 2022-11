În fiecare an, România se confruntă cu cel puţin o criză a medicamentelor. Periodic, din farmaciile de la noi dispar anticoagulantele, medicamente oncologice, pentru afecţiuni endocrinologice sau boli cardiovasculare. Singura soluţie a pacienţilor este să le comande din străinătate, iar asta se vede în creşterea vânzărilor companiilor autorizate în acest sens.

România cheltuiește anual 44% din fondurile alocate sănătăţii pentru serviciile spitaliceşti, cea mai mare pondere înregistrată la nivelul ţărilor UE şi este pe locul 4 în Europa în ceea ce priveşte rata deceselor evitabile prin prevenţie sau ale căror cauze sunt tratabile. De altfel, pacienţii din ţara noastră alocă pentru prevenţie doar 1% din totalul cheltuielilor lunare, aproximativ 20 de euro, comparativ cu media europeană de 102 euro.

„M-am lovit personal de această lipsă cronică și, de prea multe ori, inexplicabilă de medicamente din România. Știam că, în cazul în care aș avea nevoie de vreun tratament, aș opta pentru medicamente complexe, din ingrediente de origine animală sau minerală, însă acestea erau de negăsit în România. Pentru liniștea mea mi-am creat un stoc personal pe care l-am comandat din Germania, împreună cu alți prieteni. Am acționat preventiv, lucru pe care foarte mulți români nu îl fac, fie pentru că nu conștientizează importanța lui, fie pentru că nu și-l permit. Problema este că evitarea unor cheltuieli preventive devine o chestiune mult mai costisitoare atunci când se ajunge la nevoia de tratament.”, spune Ciprian Militaru, fondatorul EUmed.ro.

Conform datelor Eurostat, cheltuielile pentru sănătate în România au crescut în ultimul deceniu, dar rămân la al doilea cel mai scăzut nivel din UE, atât ca procent din PIB (5,7% în intervalul 2015-2019), cât și la nivel de individ. Totodată, în perioada 2015-2019 România a cheltuit mai puțin de jumătate din media pe cap de locuitor din țările UE, respectiv 1.310 euro, față de 3.523 euro la nivel european.

„Avantajul prevenției este că ea are întodeauna un cost semnificativ mai mic decât tratarea. O prevenție mai ieftină poate însemna de exemplu mai multă mișcare, sport, timp petrecut în aer liber, un capitol la care România are mult de recuperat”, adaugă Ciprian Militaru.

În aceste condiţii produsele de prevenție au o pondere de aproximativ 50% din comerțul derulat de EUmed.ro pe piața din România. În perioada sărbătorilor religioase clienții caută produse destinate digestiei sau florei intestinale, iar vara și primăvara suplimente alimentare pentru slăbit. Primăvara sunt căutate mai ales produse pentru reducerea reacțiilor alergice, în special a celor provocate de ambrozie, iar vara crește cererea pentru produsele de protecție solară. Ultimii ani au arătat însă un interes tot mai crescut față de produsele de întărire a imunității.

